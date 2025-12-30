Extorsionadores incendian almacén textil en Carabayllo tras negativa de pago de cupos

Los dueños recibían amenazas desde el 19 de diciembre. El fuego arrasó el primer piso del local, donde guardaban toda la mercadería. Siete unidades de bomberos controlaron las llamas.



Un almacén de productos textiles ardió en llamas la madrugada de hoy en Carabayllo, al norte de Lima. Los extorsionadores ejecutaron el ataque después de que los propietarios rechazaran pagar los cupos exigidos. Además, el establecimiento opera desde hace más de diez años en la zona, pero nunca había sufrido un atentado de esta magnitud.

El terror llega en mensajes y fuego



Todo comenzó el 19 de diciembre, cuando los delincuentes deslizaron una nota amenazadora bajo la puerta del negocio. El local se encuentra ubicado entre las avenidas Condorcanqui y Juan Valer. Sin embargo, los propietarios no cedieron ante la primera intimidación.

Entonces, las bandas criminales escalaron su presión. Por eso, enviaron mensajes intimidantes por WhatsApp y realizaron llamadas constantes al hijo de los dueños. A pesar de esto, la familia mantuvo su negativa a pagar.

La respuesta de los extorsionadores fue brutal y directa. Posteriormente, sujetos no identificados llegaron hasta el local y prendieron fuego a la puerta principal. Como resultado, las llamas devoraron rápidamente el primer piso completo, donde se almacenaba toda la mercadería textil.

Emergencia contenida, terror permanente



Siete unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar de inmediato. Afortunadamente, los efectivos lograron controlar el incendio y evitaron que el fuego alcanzara los pisos superiores del edificio. También impidieron que las llamas se propagaran a las construcciones vecinas.

No hubo heridos ni víctimas mortales, pero los daños materiales son considerables. De hecho, la familia perdió prácticamente todo su inventario. Ahora, los dueños temen por su seguridad y prefirieron no declarar públicamente.

Solo hablaron off the record con la prensa para contar su calvario. Por esta razón, exigen a la Policía Nacional que redoble esfuerzos para capturar a estos criminales. Mientras tanto, este atentado se suma a la ola de extorsiones que azota Lima. Las bandas criminales operan con impunidad creciente y atacan negocios sin consecuencias aparentes.