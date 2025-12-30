Director de Hospital de Huaycan consigue beneficio histórico en tiempo récord

El Dr. Maycol Baldeón Cruzado logró en solo 46 días la obtención de tarjeta de soporte nutricional para sus trabajadores del Hospital.

Uno de las personalidades de la Salud Pública en Lima Este que merece un saludo y reconocimiento es la del Dr. Maycol Baldeón Cruzado.

Ha logrado en 40 días el beneficio de vale nutricionales para sus trabajadores CAS y Nombrados del Hospital de Huaycán.

Un logro que deben replicar los demás directores de hospitales en el Perú. Pensar en sus trabajadores por estas fiestas.

Incluso, este hecho ha sido considerado como un acto de buena fe por el Ministerio de Salud.

Huaycán saldrá del olvido con directores como el Dr. Maycol Baldeón Cruzado.