Canciller Hugo de Zela: Más de un millón de peruanos en el exterior podrán votar en elecciones de 2026

El canciller detalla las prioridades para 2026: organizar las elecciones para peruanos en el extranjero y reforzar la seguridad fronteriza

El canciller Hugo de Zela Martínez evalúa como positivos sus primeros tres meses al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En entrevista, el ministro abordó su visita a Estados Unidos, la ruptura diplomática con México por el asilo a Betssy Chávez, y las prioridades para 2026: garantizar el voto de más de un millón de peruanos en el exterior y fortalecer la seguridad en las fronteras.

Relación con Estados Unidos y la ruptura con México

De Zela destacó su visita a Estados Unidos como un momento clave para reafirmar las relaciones bilaterales. La reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, resultó «muy positiva» y derivó en el anuncio de la llegada del nuevo embajador estadounidense al Perú en los primeros días de enero.

El caso más delicado que enfrentó fue el asilo otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez. El ministro lo calificó como «la culminación de una serie de actos hostiles del Gobierno de México» que motivaron la ruptura de relaciones diplomáticas. Sobre el salvoconducto solicitado, el canciller informó que el Perú presentó el caso ante la OEA. «Consideramos que hay una aplicación incorrecta de la Convención de Caracas, dado que esta se creó para proteger a perseguidos políticos, no a políticos que han cometido delitos comunes», explicó.

Elecciones 2026: la prioridad

El canciller identificó la organización de las elecciones de 2026 como un tema de «enorme importancia». Más de un millón de peruanos en el exterior tienen derecho a voto. La Cancillería busca «convertirse en un facilitador para que los peruanos puedan ejercer su derecho a votar y también en un garante» del proceso. La red de consulados ya trabaja en el alquiler de locales y la logística necesaria.

Seguridad fronteriza

El segundo gran proyecto para 2026 involucra la seguridad de las fronteras. El Gobierno mantiene «una coordinación muy activa con los países fronterizos» para establecer protocolos de entendimiento entre las policías, las fuerzas armadas y las autoridades migratorias.

En seguridad ciudadana, la Cancillería gestiona cooperación internacional. Recibió una misión del FBI y una visita del Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente José Jerí reveló que el plan peruano de inteligencia «debe estar probablemente finalizado hacia fines de enero».

De Zela anunció que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará al Perú en la primera quincena de enero. Sobre la visita de Marco Rubio al Perú, estimó que ocurrirá «antes de finalizar el primer trimestre del próximo año».