Arsenal goleó al Aston Villa 4-1 y se afianzó en la punta de la Premier League

Por la fecha 19 de la Premier League, el líder Arsenal sigue afianzándose en la cima de la tabla de posiciones, al golear al Aston Villa 4-1 jugando en casa en el Emirates Stadium, sacándole cinco de ventaja al Manchester City, que jugará recién mañana jueves de visitante ante el Sunderland.

Todo se definió en el complemento, cuando llegaron los cuatro tantos, mediante el defensa brasileño Gabriel a los 48’, el español Zubimendi a los 52’, el belga Leandro Trossard a los 69’ y el brasileño Gabriel Jesús a los 82’. El descuento llegó por acción de Watkins a los 94’.

En otro partido interesante, desarrollado en Stamford Bridge, Chelsea dejó escapar una oportunidad para a cercarse a los logares de vanguardia, al empatar en casa con el Bournemouth 2-2. Todos los goles se registraron en el primer tiempo, luego que Brooks a los 6’ puso arriba a la visita, pero los “Blues” dieron vuelta con los tantos de Palmes a los 15’ de penal y el argentino Enzo Fernández a los 23’. Sin embargo, Kluivert a los 27’ puso el definitivo 2-2.

Otros Resultados: Burnley 1 Newcastle 3; Nottingham Forest 0 Everton 2; West Ham 2 Brighton 2; Manchester United 1 Wolves 1. Partidos del Jueves: Crystal Palace-Fulham; Liverpool-Leeds United; Brentford-Tottenham; Sunderland-Manchester City. Principales Posiciones: Arsenal 45; Manchester City 40; Aston Villa 39; Liverpool 32; Manchester United 30; Chelsea 30; Sunderland 28; Everton 28.