Alianza Lima oficializó al argentino Federico Girotti como nuevo refuerzo para la temporada 2026

El club Alianza Lima anunció de forma oficial la contratación del delantero argentino Federico Girotti, quien el lunes pasó los exámenes médicos con la institución. «Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti! El camino empieza hoy», informó en redes sociales el club blanquiazul.

El atacante argentino de 26 años jugó en Talleres, de la primera división argentina, durante las últimas dos temporadas y este año incluso enfrentó a Alianza Lima en la Copa Libertadores, anotando en dos ocasiones en el juego de ida en Matute, donde cayeron 3-2.

Girotti pasó el lunes los exámenes médicos correspondientes y tras eso firmó el contrato para convertirse así en nuevo jugador de Alianza Lima. Será el tercer centrodelantero y competirá por el titularato junto a Paolo Guerrero y Luis Ramos, quien viene del América de Cali-Colombia.

Antes de Girotti, el club ‘íntimo’ ya había anunciado las contrataciones de Jairo Vélez (Universitario), Alejandro Duarte (Sporting Cristal), Cristian Carbajal (Sport Boys) y D’Alessandro Montenegro (ADT de Tarma), y el ya mencionado Luis Ramos.