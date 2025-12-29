Sonia Morales cierra el 2025 y enciende un próspero Año Nuevo 2026 con ‘El Fiestón Cajamarquino’

La despedida del 2025 y la bienvenida al 2026 se vivirán con toda la fuerza de la música andina y tropical en “El Fiestón Cajamarquino”, un espectacular evento que promete una noche inolvidable llena de baile, tradición y emoción.

La gran celebración se realizará este miércoles 31 de diciembre desde las 7:00 p. m., en el Campus de Unicachi, ubicado frente al Mercado Unicachi – 1ra de Pro, Los Olivos, convirtiéndose en el punto de encuentro ideal para familias, amigos y amantes de la música cajamarquina.

El evento contará con un cartel de lujo encabezado por Los Alegres de Bambamarca, íconos del folclore cajamarquino; la inconfundible y querida Sonia Morales, una de las voces más representativas del género; además de la participación de Hermanos Sánchez, Martín Vera y String Karma, quienes harán vibrar al público con un repertorio cargado de sentimiento y fiesta.

Sonia Morales es una de las voces más emblemáticas de la música andina del Perú. Su carisma, potencia interpretativa y conexión con el público la han convertido en una artista querida y respetada por varias generaciones. En cada escenario transmite identidad, sentimiento y fiesta, siendo garantía de emoción y celebración en eventos de gran magnitud.

Espectáculos Marcabalito, empresa organizadora del evento, apuesta por cerrar el año con una propuesta de primer nivel, combinando tradición, modernidad y un ambiente seguro para celebrar el Año Nuevo como se merece.

“El Fiestón Cajamarquino” no solo será un concierto, sino una verdadera fiesta cultural que reunirá lo mejor de la música del norte del país para recibir el 2026 con energía positiva, baile hasta el amanecer y el calor de nuestra identidad.