Roma venció al Genoa 3-1 y trepó al cuarto lugar de la Serie “A” del Calcio Italiano

Cerrando la décimo séptima fecha de la Serie A del Calcio Italiano, la Roma superó por 3-1 como local al Genoa y se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, muy de cerca de los que lo anteceden, vale decir Inter de Milán (36), AC Milán (35) y el Nápoles (34).

El equipo romano pudo definir el partido en el primer tiempo, al anotar sus tres goles. A los 14’ se puso en ventaja con gol del argentino Matías Soule, mientras que Kouadio Kone aumentó la diferencia cinco minutos después (19’). Evan Ferguson anotó el tercero sobre los 31’ y aunque Genoa descontó a poco del final del partido por medio de Jeff Ekhator (86’), no fue suficiente.

Roma sumó 33 puntos y está cuarto en la tabla de posiciones, mientras que Genoa es décimo séptimo con 14 unidades.