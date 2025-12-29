Ricardo Gareca: «El principal problema del fútbol peruano está en las formativas»

El entrenador argentino Ricardo Gareca, reiteró que la selección peruana, por ahora, es una etapa cerrada, recordó el gran respaldo que le brindó el presidente de la FPF Edwin Oviedo, y opinó que uno de los problemas del fútbol peruano es la falta de inversión en las divisiones menores.

«Siempre me gustó la técnica del jugador peruano, el gran problema de Perú es la formación, desde chicos no le dan la importancia que le dan en otros países. Con el conocimiento que tenía de haber dirigido a Universitario y con algunos peruanos que estaban en el extranjero, me gustaba la posibilidad de dirigirlos», declaró Gareca en News Digitales.

Además, recordó: «El arranque de las Eliminatorias Sudamericanas fue malo, pero Edwin Oviedo me llamó y me respaldó y me dijo que tome cualquier decisión, ahí convoqué a 16 jugadores de fútbol local y hubo un quiebre».

Asimismo, Gareca habló de su relación actual con la ‘blanquirroja’: «Con esta dirigencia sí es una etapa cerrada porque ellos quisieron un cambio y no es por un problema personal, el trato fue muy bueno, pero quisieron un cambio de dirección. Tenía mucha fe que podíamos ir al Mundial contra Australia y eso lo llevó a un cambio de dirección».

Por último, el entrenador de 67 años, manifestó: «Perú pasó a tenernos a nosotros 7 años y medio a tener 4 técnicos en un periodo, entonces el cambio fue muy significativo. Eso da inestabilidad en la conducción y faltó ese respaldo que tuve yo en ese momento»