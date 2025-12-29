Ponte al día con tu salud visual: cierra el año con un chequeo oftalmológico preventivo

Ponte al día con tu salud visual: cierra el año con un...

Señales como irritación, sensibilidad a la luz o cambios en la nitidez pueden estar asociadas a diversas patologías oculares.

Cada fin de año representa un momento clave para reflexionar sobre nuestra salud y, especialmente, sobre el cuidado de nuestros ojos. Si durante los últimos meses has presentado molestias como visión borrosa, resequedad ocular, ardor, dolor de cabeza o dificultad para enfocar, es fundamental considerar un control oftalmológico antes de que el año concluya, a fin de iniciar el próximo con una visión saludable.

En este periodo, marcado por el cansancio acumulado, el incremento de horas frente a pantallas y el estrés propio del cierre de actividades laborales, la salud ocular tiende a resentirse. “Es importante prestar atención a señales como irritación, sensibilidad a la luz o cambios en la nitidez, pues estas pueden relacionarse con patologías como glaucoma, cataratas, problemas refractivos sin corregir o alteraciones en la retina. Un diagnóstico temprano es fundamental para ponerte al día con tu salud visual”, señala el Dr. Gerardo Arana, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

¿Qué evalúa un examen oftalmológico?

La mayoría de enfermedades oculares avanzan silenciosamente. Por ello, un examen completo permite:

Revisar la agudeza visual: determina qué tan bien ves de lejos y de cerca, y si requieres corrección óptica.

Evaluar el fondo de ojo: ayuda a detectar problemas en la retina, el nervio óptico y los vasos sanguíneos.

Medir la presión intraocular: permite identificar signos tempranos de glaucoma.

Analizar la superficie ocular: evalúa la salud de la córnea, la película lagrimal y posibles signos de sequedad ocular.

Detectar alteraciones en córnea, retina o nervio óptico: facilita el diagnóstico temprano de enfermedades que pueden afectar la visión a largo plazo.

Un control anual es suficiente para la mayoría de las personas, pero quienes tienen diabetes, hipertensión, antecedentes familiares de enfermedades oculares o son mayores de 40 años requieren evaluaciones más frecuentes.

Recomendaciones para cerrar el año cuidando tu visión

Agenda un chequeo oftalmológico completo. Si has tenido molestias durante el año o han pasado más de 12 meses desde tu última consulta, este es el momento ideal.

No ignores los síntomas. Dolor ocular, irritación constante, lagrimeo, visión doble o sensibilidad a la luz requieren atención inmediata.

Evalúa la medida de tus lentes. El final del año es un buen momento para actualizar tu graduación y evitar el cansancio visual.

Revisa la salud de tu retina. Especialmente si tienes diabetes, hipertensión o antecedentes familiares.

Cuida tus hábitos digitales. Aplica la regla 20-20-20 y usa lágrimas artificiales si presentas resequedad ocular.

Protege tus ojos del sol. En verano, utiliza lentes con filtro UV certificado para evitar daños por radiación.

Mantén un estilo de vida saludable. Una buena alimentación, actividad física regular y un descanso adecuado favorecen una visión óptima.