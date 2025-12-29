PAE y padres de familia inician mesas técnicas para fortalecer la alimentación escolar 2026

En cumplimiento de su compromiso con la transparencia y la participación activa de los padres de familia, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) realizó esta mañana la primera mesa técnica junto a la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú (Coordinapafas).

La actividad fue liderada por Saby Mauricio, directora ejecutiva del PAE, quien anunció que se llevarán a cabo un total de 27 mesas técnicas hasta finales de julio de 2026. Estos espacios establecerán un canal permanente de diálogo y colaboración, orientado a recoger aportes, absolver consultas y alcanzar consensos sobre aspectos clave de la alimentación escolar.

En esta primera reunión participaron Edgar Trejo, presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú (Coordinapafas), así como representantes de diversas asociaciones de padres de familia, quienes expresaron sus inquietudes y propuestas al equipo técnico del PAE.

“Los padres de familia son aliados fundamentales en este proceso. Deben seguir siendo vigilantes y tenemos que continuar trabajando juntos por nuestros niños. La alimentación escolar no es solo responsabilidad de un programa, sino de todos los actores involucrados”, afirmó Mauricio.

Por su parte, los padres de familia manifestaron su total disposición para participar activamente en las mesas técnicas, consensuar temas prioritarios y formular aportes y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del servicio de alimentación escolar.