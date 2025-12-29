MINJUSDH y Ministerio de Trabajo suscriben convenio que impulsa el empleo para madres usuarias de la Defensa Pública

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) suscribieron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional orientado a promover el empleo y la empleabilidad de los usuarios del servicio gratuito de asistencia legal, patrocinio y conciliación extrajudicial de la Defensa Pública, con un enfoque social que prioriza a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La firma del acuerdo se realizó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, quienes destacaron la importancia de una acción articulada del Estado para atender de manera integral las necesidades de las personas que más lo requieren.

“Hoy no solo firmamos un documento, hoy unimos dos derechos fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al trabajo. La justicia no termina en una sentencia, la justicia se completa cuando las personas pueden reconstruir sus vidas», destacó el ministro Walter Martínez.

El convenio permitirá a los usuarios del Ministerio de Justicia acceder a plataformas como “Capacítate”, “Mi Carrera” y el programa “Jóvenes Productivos”, para impulsar la capacitación técnica y facilitar la inserción laboral efectiva. «Les damos herramientas concretas para cumplir con sus responsabilidades familiares y garantizar mejores condiciones de vida para sus hijos», agregó el ministro.

Cabe señalar, que el acuerdo tiene como finalidad desarrollar acciones conjuntas y articuladas que permitan a los usuarios de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia acceder a servicios de capacitación laboral, orientación vocacional, formación para el autoempleo e inserción en el mercado laboral formal. El énfasis está puesto en las partes conciliantes y demandantes de pensión de alimentos, que en su mayoría son mujeres y madres de familia que buscan garantizar el sustento de sus hijos.

Este enfoque cobra especial relevancia si se considera que, solo en el presente año, la Defensa Pública del MINJUSDH atendió a 10 037 familias a nivel nacional, principalmente en procesos vinculados a pensiones de alimentos. Detrás de esta cifra se encuentran, en su mayoría, mujeres que, además del acompañamiento legal, requieren oportunidades reales para generar ingresos y fortalecer su independencia económica.

El ministro Martínez enfatizó que la justicia y el trabajo son pilares inseparables para la dignidad humana y el desarrollo social. «Cuando los sectores del Estado trabajan de manera coordinada, se generan oportunidades reales y se fortalecen la política pública», señaló.

A su turno, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fernández Cáceres, destacó el compromiso de su sector con la ciudadanía y la apuesta decidida por la inclusión laboral y la justicia social. «Este convenio es el inicio de una colaboración que cambiará vidas concretas y transformará familias enteras», afirmó.

De esta manera, el MINJUSDH y el MTPE reafirman su compromiso con una intervención articulada del Estado, que une el acceso a la justicia con políticas de empleo decente, generando un impacto directo en la vida de miles de mujeres y familias en todo el país.