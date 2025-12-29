Ministra del Midis supervisó mantenimiento de escaleras en asentamientos humanos

Se estima 2394 empleos adicionales, impulsando el desarrollo local y mejorando la calidad de vida de los habitantes de las zonas intervenidas.

El Programa Foncodes, con una inversión de S/45 millones ejecuta la rehabilitación de 200 escaleras peatonales en dieciséis (16) distritos de Lima Metropolitana y Ventanilla en el Callao.

Hoy, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica Seguil, supervisó los trabajos de mantenimiento de escaleras en el distrito de Chorrillos, que forman parte del proyecto para lo cual Foncodes, mediante núcleos ejecutores, invirtió más de S/45 millones, en trabajos de mantenimiento de un total de 200 escaleras peatonales en dieciséis (16) distritos de Lima Metropolitana y Ventanilla en el Callao.

Estas intervenciones beneficiarán directamente a usuarias y usuarios de ollas comunes, comedores populares y a la población en general de las zonas de intervención.

Durante la visita, la titular del Midis destacó que la inversión social del sector tiene una cobertura integral, que no solo permite cumplir de manera eficiente y transparente el rol del Estado, sino que también genera una cadena de valor orientada a promover oportunidades de empleabilidad temporal para la población local.

“Hoy, a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), estamos verificando el adecuado uso de una inversión que forma parte de un esfuerzo mayor, orientado al mantenimiento de escaleras, la recuperación de espacios públicos y la mejora de la iluminación, beneficiando a emprendedoras, mujeres lideresas, familias y organizaciones sociales de base que participan en los programas sociales”, señaló.

Asimismo, indicó que las escaleras incorporan diseños con enfoque de identidad cultural e inclusión, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad, al tiempo que se prioriza la generación 2394 empleos temporales para las propias personas que residen en las zonas de intervención.

“El proyecto de mantenimiento de escaleras no solo mejora la infraestructura; también construye futuro, al dignificar los espacios comunitarios, fortalecer la organización vecinal y generar empleo temporal mediante la participación activa de la comunidad, a través de los Núcleos Ejecutores”, remarcó.