Mininter otorgó las garantías para que el sábado 24 de enero se realice la «Noche Crema» y la «Noche Blanquiazul»

Mininter otorgó las garantías para que el sábado 24 de enero se...

Todo sigue igual. Ayer lunes se realizó en Palacio de Gobierno la reunión entre los representantes de Universitario y Alianza Lima, y el Ministerio del Interior. Tras la misma, se confirmó que finalmente se realizarán tanto la ‘Noche Crema’ y la ‘Noche Blanquiazul’ en la fecha anunciada, que es el sábado 24 de enero en el estadio Monumental de Ate y en el “Alejandro Villanueva” de Matute, ambos a las 8:00 p.m..

Tanto Alianza Lima como Universitario habían anunciado que sus presentaciones iban a ser el sábado 24 de enero de 2026. Sin embargo, a pesar de que ambos clubes aseguraron tener los permisos correspondientes, el Ministerio del Interior había solicitado que los clubes piensen en una reprogramación.

El Mininter convocó a ambos clubes para una reunión ayer lunes en Palacio de Gobierno con la idea de llegar a un acuerdo. Finalmente, se determinó otorgar las garantías a ambos equipos.

Tras la reunión, el presidente de la República, José Jerí, publicó en sus redes: «Un paréntesis. Este 24 de enero “Y Dale U” y “Arriba Alianza”.

Por último, el administrador de Universitario Franco Velazco señaló: “Se ha tomado la mejor decisión. Hubo una buena predisposición de las autoridades que se pueda prestar las garantías para llevar a cabo las dos presentaciones el 24 de enero”.

De esta manera, el 24 de enero Alianza Lima enfrentará en Matute al Inter Miami y Universitario recibirá en el Monumental a la ‘U’ de Chile.