Migraciones emitió más de 773 000 pasaportes a nivel nacional en el 2025

La Superintendencia Nacional de Migraciones informa que al cierre de 2025 se emitieron más de 773 000 pasaportes electrónicos en todo el país. Esto permitió superar por tercer año consecutivo las cifras anuales de expedición del documento de viaje desde que se empezó a brindar este servicio hace 10 años.

Del total de pasaportes emitidos en el presente año, la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada dentro del C.C. Jockey Plaza, superó a todas las sedes a nivel nacional. Mientras que Arequipa, Trujillo y Chiclayo fueron las localidades del interior con más emisiones del documento de viaje.

De esta manera, se atendió la demanda ciudadana y, además, se garantiza el servicio para el 2026 con la llegada de 200 000 libretas de pasaporte, que se suman a las que ya se encuentran en la bóveda de la entidad.

Citas para enero de 2026

Migraciones también anuncia que para enero de 2026 se habilitarán más de 50 000 citas de pasaporte en el territorio nacional. Se cuenta con 31 puntos de atención para la expedición del pasaporte, en 20 regiones del país y la Provincia Constitucional del Callao.

Para obtener este documento de viaje, los usuarios deberán hacer el pago de S/ 120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el DNI del beneficiario. Luego tendrán que reservar una cita en la web https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe o de forma presencial.

El día de la cita, los usuarios deben presentar su último DNI emitido y en buen estado. Se exhorta a los usuarios a no contratar a terceras personas para realizar sus trámites, debido a que podrían poner en riesgo su información personal.