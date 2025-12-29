Marina de Guerra del Perú y Destilería Don Michael presentan destilados premium peruanos de edición limitada cuyas barricas recorrieron el mundo

El pasado miércoles 17 de diciembre se realizó la ceremonia de presentación en la Base Naval del Callao de dos destilados peruanos premium de edición limitada, cuyas barricas recorrieron el mundo a bordo del buque insignia de la Escuela Naval de la Marina de Guerra del Perú, el B.A.P. Unión.

Se trata de un lote especial del galardonado Black Whiskey, cuyas barricas viajaron durante seis meses por distintos mares del mundo y arribaron recientemente a puerto para ser embotelladas en la planta de Destilería Don Michael, ubicada en Lurín. Esta edición especial cuenta con una presentación exclusiva que resume la travesía realizada: 178 días, 10 países, 11 puertos y 16,435 millas náuticas.

“Nuestras barricas viajaron en la parte superior externa del buque, soportando lluvia, sol y oleajes de distintos mares y climas. El objetivo fue permitir la influencia de estos factores para crear un whiskey único en su tipo, manteniendo la calidad de la receta original”, menciona Daiana Milon Mayer, Máster Blender de Destilería Don Michael.

Debido al éxito del primer lote lanzado en 2024 bajo el nombre Black Whiskey B.A.P. Unión 2024, este año se sumaron dos barricas de su Ron Andino, que compartieron la travesía junto al primogénito de la familia Don Michael.

El resultado es la creación de dos destilados de primer nivel, con aromas y sabores de elegante complejidad, notas con perfiles ligeramente dulces y una longevidad en boca memorable, otorgadas por el proceso de añejamiento acelerado durante su viaje por el mundo.

Durante el recorrido se pudo observar cómo la superficie de las barricas fue cambiando debido al movimiento constante del mar, acelerando su añejamiento y potenciando sus sabores.

En cada puerto visitado por el B.A.P. Unión, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones del buque y disfrutar de una exhibición de productos representativos de la diversidad gastronómica del Perú, incluyendo el portafolio completo de Destilería Don Michael y su ya afamado Andean Gin.

Este lanzamiento busca resaltar la rica herencia peruana y proyectar una imagen positiva del país a nivel internacional.

Cabe destacar que estas barricas fueron llenadas el 20 de junio de 2021, embarcadas en mayo del 2025 y vaciadas en diciembre de 2025. La ceremonia de presentación se realizó el 17 de diciembre en un evento privado que reunió a importantes personalidades de la Marina de Guerra del Perú, altos funcionarios de Destilería Don Michael y clientes estratégicos.

Estas exclusivas ediciones estarán a la venta a través de: https://donmichael.store/ . Si les interesa profundizar acerca de Black Whiskey B.A.P Unión los invitamos a seguir sus redes sociales IG: https://www.instagram.com/blackwhiskeyperu/ | FB: https://www.facebook.com/@BlackWhiskeyPeru