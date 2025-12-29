INPE: Hallan cargadores y bebidas alcohólicas en penal de Varones Tacna

En el marco de las medidas de control que impulsa el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco para detectar y prevenir el ingreso de sustancias y objetos prohibidos al interior de las cárceles del país; personal de seguridad del penal de Varones Tacna halló un paquete con cargadores y cables USB, además de bebidas no permitidas en la zona denominada “tierra de nadie”.

Se hallaron 6 cargadores y 6 cables USB, que se encontraban envueltos en cinta negra a la altura del torreón 9. Asimismo, a unos cuantos metros se hallaron 12 botellas plásticas de 600 ml conteniendo ron y otro tipo de alcohol.

El hallazgo se produjo cuando un agente de seguridad se dirigía por el espacio de «tierra de nadie» a fin de iniciar su ronda de servicio en torreones, momento en el que se percata del paquete incautado. Tras la revisión de las cámaras de videovigilancia, se pudo visualizar a dos personas desde los exteriores del establecimiento, siendo una de ellas quien arroja los objetos y sustancias prohibidos hacia el interior del recinto.

De inmediato las autoridades dieron aviso a representantes del Ministerio Público y a efectivos policiales de la Comisaría de Pocollay para realizar las investigaciones y procedimientos correspondientes de acuerdo a ley.

El INPE mantiene firme los esfuerzos por desplegar acciones que permitan combatir todo tipo de actos ilícitos, extremando la seguridad en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional con el objetivo de mantener el orden y el control penitenciario.