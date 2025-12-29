Gladys Echaíz respalda desactivación de Equipos Especiales del Ministerio Público

La congresista descarta afectación a casos en curso y confía en que no se repita el conflicto de 2018 con Pedro Chávarry



La congresista Gladys Echaíz, de la bancada Honor y Democracia, respaldó la decisión del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de disolver los Equipos Especiales del Ministerio Público. La medida se oficializará el 6 de enero, aunque la decisión se tomó el 19 de diciembre. Echaíz, quien fue fiscal, asegura que esta medida no afectará las investigaciones en curso y confía en que no genere los conflictos que se vivieron en 2018 durante la gestión de Pedro Chávarry.

Una decisión con fecha simbólica

Tomás Gálvez anunció que los Equipos Especiales están prácticamente disueltos desde el 19 de diciembre. La resolución se oficializará el Día de la Bajada de Reyes. «No en alusión a Jesucristo, sino porque estamos ‘bajando’ a todos los equipos especiales. Todos ellos han servido para lo mismo», declaró el Fiscal de la Nación. La fecha coincide con la festividad religiosa del 6 de enero.

Echaíz destacó que este cambio busca mejorar cómo se llevan las investigaciones. Rechazó que los casos queden a la deriva, incluidos aquellos manejados por el cuestionado Equipo Especial del caso Lava Jato. En declaraciones a Expreso, la exfiscal explicó que estos cambios son frecuentes en la institución.

Los casos continúan pese a los cambios

La congresista aclaró que las investigaciones no se paralizan por modificaciones en el personal. «Esto ocurre con mucha frecuencia en muchos casos, ya sea por cambio, cese, o circunstancias de enfermedad o licencia. El Ministerio Público es uno, y los fiscales pueden ser reemplazados. El trabajo realizado hasta el momento, la base, es lo que sustenta el proceso», sostuvo.

Echaíz enfatizó que la estructura institucional garantiza la continuidad de los procesos. Los cambios de personal no alteran el sustento legal construido hasta ese momento.

El fantasma de 2018

La congresista expresó su esperanza de que esta medida no derive en conflictos como los de 2018. Entonces, Pedro Chávarry removió a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo que investigaba Lava Jato. Aquella decisión desató protestas masivas bajo el lema «Con nuestros fiscales no te metas».

«Espero que no se repita lo que sucedió en 2018. Los momentos vividos en esa época deben haberse superado, y los actores involucrados deben hacer su mea culpa, o al menos tener algo de vergüenza por lo ocurrido», expresó Echaíz. La congresista atribuyó las protestas de entonces a intereses de «la maquinaria mediática que aún ocupa el Ministerio Público».

Echaíz subrayó que las circunstancias políticas y sociales han cambiado. Varios sectores políticos han saludado la medida, pues consideran que algunos casos sirvieron como persecución política.