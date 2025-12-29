Federico Girotti: «Estoy muy contento y con mucha ilusión de estar en Alianza Lima»

Federico Girotti delantero argentino, pasó ayer los exámenes médicos de rigor y quedó listo para firmar su contrato con Alianza Lima, con lo que se convertirá en nuevo refuerzo del club blanquiazul por las próximas tres temporadas.

El atacante arribó ayer muy temprano a nuestro país y, de inmediato se sometió a las pruebas médicas que certifican su estado físico y lo habilitan para incorporarse al plantel íntimo. Con esto, queda habilitado para estampar su firma y sumarse a la pretemporada del equipo que dirige su compatriota Pablo Guede.

Si bien los montos exactos de la operación no se han hecho públicos, se supo que Alianza Lima adquirió el 50% del pase de Girotti a Talleres de Córdoba, en una cifra que rondaría el millón de dólares.

Girotti se suma a un plantel que busca reforzarse con calidad y experiencia para afrontar la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores que se avecina en el mes de febrero. Su llegada genera expectativas en la afición blanquiazul, que espera ver al atacante argentino convertirse en pieza clave del equipo blanquiazul desde el inicio de la temporada.