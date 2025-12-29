Expareja ataca y prende fuego a mujer en Barrios Altos: víctima lucha por su vida

El agresor la siguió hasta su casa, la roció con líquido inflamable y le prendió fuego frente a sus hijos. Las cámaras de seguridad documentaron el ataque.



Una mujer se encuentra en estado crítico después de que su expareja la golpeara en plena calle y luego la quemara viva dentro de su vivienda en Barrios Altos. El ataque, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió frente a los hijos de la víctima, quienes presenciaron cómo Rafael Félix Hilario Guido roció a su madre con líquido inflamable y le prendió fuego. La mujer presenta quemaduras en el 27% de su cuerpo y permanece internada en la UCI del Hospital Arzobispo Loayza.

Un ataque premeditado y brutal

Las cámaras de videovigilancia captaron la secuencia completa del ataque. Primero, el agresor interceptó a la víctima en la vía pública y la golpeó repetidamente. Después la siguió hasta el interior de su casa. Las vecinas del sector relataron que una vez dentro, el hombre roció el líquido inflamable sobre el cuerpo de la mujer y le prendió fuego. Todo sucedió delante de los hijos de la víctima.

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes intentaron auxiliar a la mujer. Familiares y personas cercanas reaccionaron de inmediato y la trasladaron a un centro de salud. Desde ahí fue derivada de urgencia al Hospital Arzobispo Loayza. El personal médico activó los protocolos de emergencia correspondientes.

La víctima en estado crítico

El Hospital Arzobispo Loayza informó que la paciente presenta quemaduras en el 27% de su cuerpo. Permanece internada en la unidad de cuidados intensivos bajo estricta vigilancia médica. «El estado de la paciente es delicado y requiere monitoreo permanente», indicaron fuentes del hospital. El personal de salud mantiene un seguimiento constante de su evolución. Las lesiones ocasionadas por el ataque son de extrema gravedad.

El agresor identificado pero aún prófugo

La Policía identificó al presunto agresor como Rafael Félix Hilario Guido, expareja de la víctima. El hombre aparece plenamente reconocido en los registros de las cámaras de seguridad. Esto permitió avanzar en las diligencias del caso. Agentes especializados asumieron la investigación para determinar responsabilidades y ubicar al implicado, quien permanece bajo búsqueda.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables activó los protocolos de atención integral. La entidad brinda apoyo psicológico y legal a los familiares de la víctima. También reiteró su llamado a denunciar cualquier acto de violencia y recordó que existen canales de ayuda disponibles.

El caso generó conmoción en Barrios Altos. Los vecinos expresaron su preocupación por la violencia recurrente en la zona. Este nuevo episodio evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres y la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y protección. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.