EsSalud capacitó en salud ocupacional a más de 139 000 trabajadores en el 2025

Equipo multidisciplinario del CEPRIT orientó a trabajadores en riesgos laborales, salud mental, control del estrés, ergonomía y primeros auxilios, entre otros temas.

Más de 139 000 trabajadores asegurados se beneficiaron a nivel nacional durante el 2025 con las acciones y capacitaciones preventivas impulsadas por el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), que contribuyeron a la prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

El CEPRIT es la unidad especializada de EsSalud encargada de brindar servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con un equipo técnico de 36 profesionales, entre médicos, enfermeras, psicólogos e ingenieros, quienes orientan a los trabajadores en riesgos laborales, salud mental, ergonomía, control del estrés, primeros auxilios, planes de emergencia y autocuidado frente a enfermedades respiratorias.

Del total de trabajadores beneficiados a nivel nacional, 112 701 corresponden a 376 empresas e instituciones de Lima y Callao. Asimismo, dentro del universo de trabajadores capacitados de la capital y del interior del país, 88 758 recibieron las instrucciones de manera virtual, la mayoría de ellos desde provincias.

Durante el año, el CEPRIT, a cargo de la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, ejecutó 32 925 capacitaciones en salud mental, reforzando la prevención del estrés y otros riesgos psicosociales en los centros laborales. Asimismo, fortaleció la preparación en primeros auxilios, con 9930 capacitaciones y la conformación de 35 brigadas de respuesta inmediata, además de promover la práctica de pausas activas, beneficiando con ello a 6000 trabajadores y mejorando el clima organizacional.

Al respecto, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó que el CEPRIT cumple un rol clave en la prevención de riesgos laborales. “Estas acciones fortalecen la seguridad y salud de los trabajadores, promoviendo entornos laborales más seguros y saludables en todo el país”, afirmó.

Prevención de enfermedades respiratorias

Ante el incremento de casos de gripe y otras enfermedades respiratorias durante el año, el CEPRIT intensificó las acciones de vacunación mediante el operativo “Vacuna Chamba”, logrando la aplicación de 17 267 dosis de vacuna, reduciendo el riesgo de contagio en los centros laborales.

Actualmente, el CEPRIT brinda servicios de orientación grupal y personalizada, y cuenta con 16 oficinas en Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca, Loreto, Lima y Callao, entre otras regiones, consolidándose como un referente nacional en asesoría y asistencia técnica en seguridad y salud en el trabajo.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la asistencia social de la sede Lima y Callao, al celular 976045916, o escribir a los correos elva.ramos@essalud.gob.pe o maruja.gonzales@essalud.gob.pe.