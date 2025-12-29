El Dr. Vicente Espinoza Santillán asume funciones como superintendente de la Sunedu

 La nueva gestión reafirma su compromiso con la continuidad institucional y el respeto al trabajo técnico, orientado al fortalecimiento del sistema universitario.

El Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán asumió oficialmente funciones como superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), tras la publicación de la Resolución Ministerial n.o 580-2025-MINEDU en el Diario Oficial El Peruano.

La asunción del cargo se desarrolló en el marco de una jornada institucional que incluyó la ceremonia de izamiento del pabellón nacional, actividad que simboliza el compromiso de la entidad con el servicio público y la defensa del interés nacional. El nuevo superintendente estuvo acompañado por los principales funcionarios y directivos de la institución.

Durante su primer pronunciamiento, el Dr. Espinoza Santillán señaló que su gestión se orientará a garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la Sunedu. Destacó que la institución no inicia una nueva etapa desde cero, sino que se sustenta en los avances alcanzados durante los últimos años, con el objetivo de consolidar la mejora permanente del sistema universitario.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la superintendencia con el respeto de los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, resaltando el valor del sustento técnico que aporta el personal en cada uno de los procesos institucionales. En ese sentido, indicó que su gestión buscará brindar estabilidad y confianza, promoviendo un entorno laboral que favorezca el desempeño profesional y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Finalmente, anunció una política de gestión basada en la cercanía y el diálogo permanente, a través de una estrategia de puertas abiertas que contribuya al sistema de educación superior universitaria. En ese marco, convocó a las instituciones públicas y privadas del sector a asumir con compromiso y vocación de servicio su labor, en beneficio del desarrollo nacional y de las futuras generaciones de profesionales del país.