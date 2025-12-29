Diego Romero volvió a Universitario y reforzará el arco en la temporada 2026

Universitario de Deportes oficializó el regreso de Diego Romero para afrontar la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el club crema anunció la vuelta del golero, quien retorna a huestes cremas, luego de su breve experiencia en el fútbol argentino con Banfield durante este 2025.

Romero no logró consolidarse en Banfield, donde apenas disputó un partido oficial por la Copa Argentina, y su retorno al fútbol peruano representa una oportunidad de relanzar su carrera en un club que conoce y donde ya ha tenido protagonismo. Su llegada refuerza una zona clave del plantel pensando en los desafíos del próximo año.

De esta manera, el arquero peleará el puesto con Miguel Vargas, recientemente renovado, en el equipo que será dirigido por el técnico español Javier Rabanal. Universitario continúa así ajustando su plantel con miras a una temporada 2026 en la que buscará protagonismo tanto a nivel local como internacional.