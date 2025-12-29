Arquero Pedro Gallese firmó hoy su contrato con Deportivo Cali de Colombia

Esta tarde el arquero peruano Pedro Gallese, firmó su contrato con el club Deportivo Cali de Colombia, convirtiéndose en el segundo refuerzo oficial para la temporada 2026, donde el elenco “verde” del Valle del Cauca apuesta a pelear el título, tras varios años de no tener una campaña importante.

En la sede Vázquez Cobo Deportivo, el golero de la Selección Peruana hizo oficial su llegada, estampando su firma, tras pasar exitosamente los exámenes médicos, recibiendo simbólicamente la camiseta verde del Cali con su nombre. A partir de mañana comenzará los entrenamientos bajo la batuta del técnico Alberto Gamero, de cara al inicio de la Liga BetPlay Dimayor.

La competencia para ser titular será dura, ya que tiene en Alejandro Rodríguez un buen rival deportivamente hablando, y los nuevos directivos del Cali consideran, que el arco estará bien resguardado. Gallese es el segundo refuerzo oficial que llega al Cali, luego que el goleador argentino Juan Ignacio Dinenno volviera al plantel, tras su paso por el balompié mexicano.