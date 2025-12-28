Universitario y Alianza Lima argumentan que ellos fueron los primeros en presentar los permisos respectivos

La polémica no para. Los clubes Universitario y Alianza Lima programaron sus partidos de presentación de sus planteles 2026 para el sábado 24 de enero, y desde el Ministerio del Interior manifestaron que ambas instituciones deberán reprogramar sus cotejos «de manera conjunta».

Sobre el tema, desde Alianza Lima se pronunciaron al respecto: «Hemos cumplido estrictamente con la presentación de toda la documentación requerida para la solicitud de garantías de orden público, en los plazos y formas establecidos por la normativa vigente. Asistiremos a la reunión de coordinación convocada para este lunes 29 de diciembre», dijeron vía comunicado.

RESPUESTA CREMA

A raíz de ello es que desde Universitario no se quedaron con los brazos cruzados. Lo hicieron por medio de su abogado legal Adrián Gilabert, quien se mostró firme en su cuenta de X, en un hilo en dicha red social.

“Estamos en capacidad de acreditar que iniciamos nuestro trámite el 31 de octubre del 2025. Para los que desconocen, este trámite se realiza ante diferentes autoridades en paralelo. Nuestras solicitudes ingresaron desde el 31/10/2025 hasta el 3/11/25. Según la norma administrativa, debe considerarse como fecha de inicio de trámite, el día de presentación 31/10/2025, donde consignamos: fecha, Estadio, Plan de Seguridad, etc», dijo en un primer momento.

Posteriormente, desde el club crema tuvieron réplica a lo que fue el comunicado del sus pares íntimos el último sábado al mediodía.

«Este es impreciso, no se ajusta a la verdad, ya que su trámite contiene una rectificación realizada de forma posterior a nuestra solicitud. Debieron modificar sustancialmente su expediente cuando les denegaron el Estadio Nacional. A partir de este momento (fecha de rectificación), con cambio de sede, obviamente de Plan de Seguridad y otros, es que se presenta una nueva solicitud con un nuevo expediente que claramente requiere otra calificación», agregó el dirigente de Universitario.