Un año marcado por la criminalidad extrema

Por Edwar Avila T.

El Perú vivió 365 días de terror durante el 2025 por la extrema criminalidad que las autoridades aún no pueden combatir. El año se cierra con más de 23 mil denuncias por extorsión y más de 2030 asesinatos a nivel nacional, y las víctimas de amenazas, atentados y sicariato han sido transportistas, artistas y emprendedores de todos los rubros.

Si bien en los últimos años la extorsión ha ido en aumento, en 2025 se visibilizó más porque las víctimas están ligadas directamente a los servicios masivos de la población como es el transporte y el entretenimiento. Entre enero y octubre se reportaron 23 259 denuncias por este tipo de delito, lo que significa un aumento de 27% en comparación con mismo periodo del año 2024.

De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), entre enero y noviembre, 2 035 personas han sido asesinadas y las regiones con mayor incidencia de casos son Lima, La Libertad, Callao y Piura.

73 transportistas asesinados

Entre enero y noviembre, según el Ministerio Público, se registraron 101 atentados a empresas de transporte de servicio público en Lima y Callao, que cobraron 73 vidas a balazos, mientras otras 61 resultaron heridas. Los criminales desataron el terror a sangre y fuego para amedrentar a las empresas y conductores y obligarlos a que paguen las extorsiones. Los conductores fueron atacados, inclusive, cuando estaban en plena marcha.

Como consecuencia de los atentados, el sector transporte se vio obligado a convocar a paros de apagado de motores como protesta contra el gobierno por su inoperatividad frente a la criminalidad organizada. En total fueron 9 paros.

Uno de los casos que marcó a la ciudadanía fue el ataque que sufrió el transportista Alejandro Vargas (49) de la empresa Santa Catalina. A las 5:30 a.m. de 21 de agosto, en pleno paro, fue atacado a balazos cuando manejaba el bus. Un criminal se hizo pasar por pasajero y le disparó seis veces. La víctima, malherido, condujo su unidad varias cuadras, hasta el Hospital de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Luchó por su vida.

La música de luto

Las orquestas fueron otros de los blancos de las organizaciones criminales. La Asociación de Empresarios Artísticos del Perú estima que al menos 65 orquestas son extorsionadas y muchas tuvieron que cancelar sus presentaciones. El ataque a tiros a la agrupación Armonía 10, en el que asesinaron al vocalista Paúl “El Ruso” Flores (39), enlutó al país. Este lamentable hecho ocurrió el 16 de marzo cuando los integrantes viajaban en el bus de la orquesta tras concluir una presentación en San Juan de Lurigancho y se dirigían a otra en Ate.

Meses después, el 8 de octubre, sicarios atacaron con una ráfaga de balas a los integrantes de Agua Marina en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos: cuatro de los músicos resultaron heridos. Este hecho tuvo consecuencias políticas que llevó al Congreso a vacar a la presidenta Dina Boluarte.

La caída del monstruo

Pero no todo fue malo para el país. Uno de los delincuentes más avezados y buscado a nivel internacional, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, finalmente cayó en Paraguay el 24 de septiembre.

La captura estuvo a cargo de la Policía de Paraguay en coordinación con agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que brindaron toda la información de inteligencia de cada uno de los pasos del criminal en Paraguay. Cada integrante de su organización fue cayendo uno a uno a lo largo del año. El Ministerio del Interior ofrecía una recompensa histórica de S/1 millón por información de su paradero. Actualmente, se realizan los trámites para su extradición.

‘El Monstruo’ o también apodado ‘El Chinito de Belaunde’, durante varios años, sembró el terror en el cono norte de Lima con robos, asaltos a mano armada, secuestros a empresarios y comerciantes, entre ellos el caso de la escolar Valeria Vásquez (12) en diciembre de 2023, y de Lucero Trujillo (27); extorsiones y sicariato.

Bandas criminales desarticuladas

A lo largo de estos 12 meses, la Policía Nacional desarticuló 11 766 bandas y organizaciones criminales, y detuvo a 312 518 personas a nivel nacional por diversos delitos.

Uno de los golpes más fuertes que dieron los agentes fue el 9 de septiembre con la captura de 24 integrantes de la organización criminal “Desa II”, entre peruanos y venezolanos, dedicada a extorsionar a transportistas, durante un mega operativo simultáneo en Lima, Arequipa y Tumbes.

Gracias al apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se congelaron 50 cuentas bancarias y se bloquearon transacciones por aproximadamente 20 millones de soles. El dinero habría sido desviado hacia Ecuador y Colombia antes de terminar en Venezuela. Las autoridades atribuyen a esta banda sanguinaria la muerte de cuatro transportistas.

Carreteras mojadas

Casi 3 mil personas perdieron la vida en las pistas del país hasta octubre, según las cifras de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Avictran).

De acuerdo a los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), las regiones con mayor número de víctimas mortales son Lima, seguida de Juliaca (Puno), Arequipa y Trujillo (La Libertad).

Uno de los accidentes que cobro el mayor número de víctimas fue el ocurrido el 8 de noviembre en la región Arequipa. El bus de la empresa Llamosas chocó contra una camioneta a la altura del sector Ocoña, en la provincia de Camaná, exactamente en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, y cayó por un abismo de 200 metros: 37 personas murieron y 25 resultaron heridas.

Feminicidios

La violencia contra las mujeres no se detuvo. Un total de 119 feminicidios se han registrado en el presente año, según el programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El mes de marzo sumó el mayor número de casos con 17 víctimas, mientras Lima, La Libertad, Arequipa y Piura concentraron la mayoría de casos.

Los datos del MIMP revelan que el entorno íntimo continúa siendo el más peligroso para las mujeres. El 43.7% de los feminicidios fue cometido por parejas actuales: convivientes (25.2%), esposos (8.4%) y enamorados (10.1%).

Asimismo, el 10.9% de los crímenes fue perpetrado por exconvivientes y el 6.7% por exenamorados, lo que reafirma la persistencia de la violencia en relaciones afectivas pasadas.