Premian al mejor restaurante peruano en el Reino Unido

El periodista Enrique Vidal viajó a Londres para entregar diploma, medalla y trofeo a los esposos Campos.

Los esposos José y Milagros Campos partieron de Lima Norte hace una década en busca de un futuro mejor en Europa. Tras una primera etapa en Madrid, donde inauguraron su primer restaurante, decidieron apostar por Londres, una ciudad donde la gastronomía peruana empezaba a consolidarse con fuerza.

Su espíritu emprendedor dio vida a Señorío Criollo. El éxito de su primer local en la capital inglesa fue tal que pronto dio paso a la apertura de un segundo establecimiento. Gracias a su calidad, Señorío Criollo obtuvo el quinto puesto en el certamen organizado por el Colegio Gastronómico del Perú y el canal digital Sintonía Te Ve.

El periodista Enrique Vidal, director internacional de la organización, se trasladó a Londres para entregar personalmente el diploma, la medalla y el trofeo correspondientes. “Aquí se come tan delicioso como en Lima; los platos criollos y marinos son exquisitos. Además, han obtenido una alta votación de sus clientes, por lo que reciben este premio muy merecidamente”, señaló Vidal durante la ceremonia.

Por su parte, Dael Dávila, cónsul adjunto del Perú en Londres, destacó la trayectoria y el esfuerzo de José y Milagros, ambos chefs y propietarios del negocio. Al recibir el reconocimiento, José Campos agradeció al Colegio Gastronómico y dedicó los premios a su personal y a la comunidad peruana en el Reino Unido.

Crecimiento y tradición

Señorío Criollo también destaca por su repostería, especialmente por el postre tres leches preparado por Milagros de Campos, que se ha convertido en el favorito de los comensales. El éxito de la marca no se detiene: anunciaron que para el 2026 abrirán un tercer local en la zona sur de Londres.

La celebración cerró con broche de oro con una exhibición de marinera a cargo de una pareja de niños peruanos, quienes despertaron la admiración y los aplausos de todos los asistentes.