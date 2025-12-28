Periodista Ricardo Bello fue premiado como el mejor del año 2025

El último viernes Acord Bolívar (Círculo de Cronistas Deportivos) de Cartagena-Colombia, realizó la ceremonia del Deportista del Año, y entregó varias distinciones a quienes dejaron en alto los colores de Cartagena y Bolívar en el año 2025. En la misma. También se premió como mejor periodista a nuestro colega Ricardo Bello.

Los más importantes fueron los siguientes: Acord Oro Masculino: Jorge Carrascal (fútbol). Fue campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y se mantuvo en el radar de la selección Colombia que participará en el Mundial de Fútbol 2026. Acord Plata Masculino: Carlos Utria (boxeo). Ganó el título de las 140 libras en el Gran Prix de la WBC en Doha. Acord Bronce Masculino: Rafael Cerro (pesas). Campeón bolivariano y récord panamericano.

También se premió en esta ceremonia, al colega Ricardo Bello, como Mejor Periodista Deportivo 2025, fue resaltado con el Premio Armando López Buendía. Recientemente estuvo en Lima-Perú cubriendo la final de la Copa Libertadores, que la ganó Flamengo a Palmeiras 1-0 en el Estadio Monumental de Universitario.

Vale remarcar que Ricardo Bello, periodista colombiano, estará presente en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos-México-Canadá, y cubrirá para el Diario UNO, las incidencias de este importante evento futbolístico, y lo felicitamos por tan importante reconocimiento que tuvo días atrás en Cartagena.