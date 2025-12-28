Minedu financiará proyectos de innovación educativa de docentes y estudiantes

⮚ A través del FONDEP asesorará a participantes en Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2026

⮚ Este lunes en evento virtual ofrecerá orientación para facilitar proceso de inscripción de propuestas

El Ministerio de Educación (Minedu) realizará este lunes 29 de diciembre el primer Innovatón Nacional con el fin de ofrecer asesoramiento en tiempo real a docentes y escolares de instituciones educativas públicas que se alistan para participar en el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa (CNPIE) 2026.

En el evento, que se desarrollará de forma virtual y en vivo por las redes sociales del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP), especialistas absolverán dudas y harán recomendaciones para mejorar las propuestas educativas que competirán en el concurso, que el próximo año financiará a los mejores proyectos de innovación educativa.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el evento será una jornada intensiva de orientación, acompañamiento y asistencia técnica, diseñada para facilitar el proceso de inscripción de proyectos de innovación educativa, resolver dudas y brindar apoyo directo a los equipos docentes que enfrentan dificultades durante el registro de sus propuestas.

Indicó que este concurso es una de las principales estrategias del Estado para promover soluciones educativas desde las propias escuelas. Anotó que, en la edición 2025, se inscribieron 3567 proyectos y participaron directamente más de 58 000 estudiantes, y en la edición 2026, se busca superar esa cifra para tener un mayor número de beneficiarios.

El CNPIE 2026 premiará con el financiamiento a 625 proyectos distribuidos en las categorías Innovación Educativa Consolidado (S/20 000), Innovación Educativa en Proceso de Implementación (S/16 500), Innovación Educativa Promisorio (S/15 400), e Investigación Acción Participativa para la Innovación Educativa (S/10 150).

En el concurso pueden participar directivos, docentes y escolares de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial, de zonas urbanas y rurales, y de todas las modalidades y modelos de servicio educativo en todo el país.

La evaluación regional de los proyectos se realizará entre el 2 y el 23 enero de 2026; la evaluación nacional, entre el 26 de enero y el 17 de febrero, y la publicación final de los resultados se hará el 18 de febrero. Los interesados pueden obtener más información sobre las bases del concurso en el enlace https://www.fondep.gob.pe/