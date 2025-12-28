Juan Pablo Freytes que jugó en Alianza Lima será contratado por el Bolonia de Italia

Juan Pablo Freytes, ex jugador de Alianza Lima está cerca de remecer el mercado de pases 2026, ya que desde Italia informan que el jugador argentino se irá de Fluminense de Brasil, para ser nueva incorporación de una prestigiosa escuadra de la Serie A del Calcio Italiano que es nada menos que Bolonia.

Corriere dello Sport informó a través de su web oficial, que el zaguero de 25 años se unirá a las filas de Bolonia FC, 7 veces campeón de la Serie A de Italia, luego de que los ‘Rojiazules’ paguen un aproximado de 8 millones de euros. En esa línea, únicamente restan detalles para finiquitar su transferencia desde el cuadro ‘Tricolor’.

«Primer fichaje del Bolonia. Freytes llega procedente del Fluminense», precisó el reconocido medio europeo respecto a la futura llegada del joven futbolista. De esta forma, los ‘Galgos’ fortalecerán su plantel de cara al 2026 con un refuerzo que mantiene una importante regularidad en Brasil. Hoy Bolonia empató 1-1 con Sassuolo de local, y sumó 26 puntos, ubicándose en el sétimo lugar.