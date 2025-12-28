Inter de Milán mantuvo la punta del Calcio al vencer al Atalante de visitante 1-0

No suelta la punta. Por la fecha 17 de la Serie “A” del Calcio Italiano, el Inter de Milán, consiguió una valiosa victoria de visitante ante Atalanta 1-0 en la ciudad de Bérgamo, resultado que lo ubica en la cima de la tabla de posiciones con 36 puntos, uno más que el A.C. Milán y dos del Nápoles, quiénes previamente habían ganado sus partidos ante Hellas Verona (3-0) y Cremonese (2-0) respectivamente.

La solitaria conquista fue lograda por el ariete argentino Lautaro Martínez a los 65’, al aprovechar un error en salida del defensa Djimsiti, quien trató de dar un pase al centro , el cual fue interceptado por el recién ingresado Esposito, quien cedió el balón al autor de gol que definió ante la salida del arquero Carnesecchi.

Otros Resultados: A.C. Milán 3 Verona 0; Cremonese 0 Nápoles 2; Bolonia 1 Sassuolo 1. Partido del Lunes: Roma-Génova. Principales Posiciones: Inter de Milán 36; A.C. Milán 35; Nápoles 34; Juventus 32; Roma 30; Como 27; Bolonia 26; Lazio 24; Sassuolo 22; Atalanta 22; Udinese 22.