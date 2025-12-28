Fuertes temblores remecen al Perú y reactivan la alerta sobre prevención sísmica

Último sismo de magnitud 6.0 se suscitó frente a Chimbote, causa gran alarma entre pobladores, aunque no generó alerta de tsunami, informa la Marina de Guerra del Perú

El Instituto Geofísico del Perú reportó una sucesión de temblores de hasta 6.0 de magnitud entre la noche del viernes y la noche del sábado.

Múltiples temblores en corto tiempo a nivel nacional. Un sismo de magnitud 4.8 se registró la mañana de este domingo 28 de diciembre en Lima provincia, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce el epicentro exacto y las precauciones a toamr en cuenta.

El nuevo movimiento telúrico ocurre tan solo horas después del fuerte sismo de 6.0 que remeció Chimbote la noche anterior y ocasionó daños estructurales en viviendas y establecimientos.

Nuevo sismo sacudió el sur de LIma

Alertando a los ciudadanos del sur de la capital a las 8:09 a.m., el sismo de hoy se registró a 26 km de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 58 km..

La noche anterior se había registrado un fuerte sismo de magnitud 6.0, también el la costa. Ocurrido a las 9:51 p.m. en Chimbote, en la región Áncash, el temblor dejó 10 heridos y daños estructurales. Según la Asociación Sismológica (ASISMET), se trató del sismo más fuerte ocurrido en el territorio peruano en lo que va del 2025 y el más intenso en Chimbote desde 1985.

Otras dos réplicas en menos de tres horas ha mantenido en alerta a toda la costa norte del Perú, debido a que el primer movimiento telúrico dejó 10 heridos y daños estructurales en viviendas y hospites como La Caleta de Chimbote y Belén de Trujillo.

Apenas transcurrida una hora del primer evento, a las 22:51, una réplica de magnitud 4.1 sacudió nuevamente la zona, con epicentro a 68 kilómetros al oeste de Chimbote y una profundidad de 50 kilómetros. La intensidad fue registrada como III, lo que generó mayor inquietud entre quienes aún se encontraban en estado de alerta tras el primer temblor. Muchas familias, ante el temor de nuevas sacudidas, decidieron pasar la noche en áreas abiertas, evitando regresar a sus viviendas.

La madrugada del 28 de diciembre, la actividad sísmica continuó. A las 00:17 horas, se reportó otro movimiento, esta vez de magnitud 4.3, con epicentro a 77 kilómetros al oeste de Chimbote y una profundidad de 47 kilómetros. En esta ocasión, la intensidad alcanzó el nivel IV, siendo claramente percibida por la población local. La sucesión de estos eventos consolidó la percepción de una noche sísmica inusual, en la que el temor y la precaución predominaron en varios distritos de la región.

Sismo deja heridos, derrumbes de viviendas en La Libertad y daños en un hospital de Áncash

El movimiento telúrico dejó, hasta el momento, personas heridas y daños en viviendas e infraestructura en las regiones de La Libertad y Áncash.El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informó que una persona fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos, luego de quedar atrapada tras el colapso del techo de una vivienda ubicada en la calle Bernardo O’Higgins 1788, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

Asimismo, en el sector Nuevo Chao, distrito de Chao, provincia de Virú, se reportó que una persona resultó lesionada y fue evacuada al establecimiento de salud más cercano, luego de que la pared de una vivienda se desplomara a consecuencia del sismo.

De igual manera, en el distrito y provincia de Virú, otra persona sufrió lesiones tras una caída registrada en la avenida California. En esta jurisdicción también se informó sobre el colapso de una vivienda y la caída de un tanque de agua que afectó el sistema de alumbrado público.

Por su parte, el COER de Áncash señaló que el movimiento sísmico ocasionó daños leves en los distritos de Chimbote y Cáceres (provincia del Santa). A través de un breve comunicado, precisó que las autoridades locales continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las zonas afectadas, mientras se mantiene el monitoreo permanente en las 20 provincias de la región para descartar mayores afectaciones.

Viernes se registraron hasta cuatro sismos

El primer movimiento telúrico se sintió la noche del viernes 26 de diciembre, cuando un temblor de magnitud 4.8 se registró a las 7:35 p.m., con epicentro ubicado a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca.



De acuerdo a información de las autoridades, este evento marcó el inicio de una cadena de movimientos que afectaron a miles de personas en la región costera.Videos y fotos del fuerte sismo de 6.0 en Chimbote: terror, angustia y negocios afectados

La calma se volvió a ver interrumpida a la 1:17 a.m. del sábado 27 de diciembre. Un segundo sismo de magnitud 3.5 sacudió la capital, con epicentro localizado a 25 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete.



Este fenómeno alarmó a residentes de distintos distritos, que reportaron el temblor a través de redes sociales y medios locales.El tercer evento ocurrió a las 9:22 a.m. del mismo sábado, cuando otro sismo de magnitud 3.5 se percibió en Lima y Callao. El epicentro, según precisó el IGP, se situó en el mar, a 24 kilómetros al oeste del Primer Puerto.

Por último, a las 21:51 p.m. del sábado 27, la tierra se volvió a mover por cuarta vez. Un temblor de magnitud 6.0 se registró en Chimbote, Áncash a una profundidad de 52 km.

El Instituto Geofísico del Perú detalló que si bien ninguno de los movimientos causó daños materiales de consideración, la seguidilla encendió la preocupación entre la población y reavivó el debate sobre la prevención sísmica.



¿Preparados ante la emergencia? Autoridades recuerdan medidas y la importancia de la mochila de emergencia

Ante la inquietud generada, el jefe del IGP, Hernando Tavera, recordó que la amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. En declaraciones recogidas por la Agencia Andina, Tavera enfatizó que la ubicación geográfica del país lo expone a frecuentes movimientos telúricos.

“No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, explicó el funcionario.

La recurrencia de estos fenómenos ha llevado a instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a insistir en la preparación ciudadana. Tener una mochila de emergencia lista y accesible puede marcar la diferencia en las primeras 72 horas posteriores a un desastre.

De acuerdo a lo indicado por los expertos, esta mochila debe contener agua potable, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes, linterna y radio portátil, entre otros insumos.

El Indeci recomienda que la mochila pese cerca de 8 kilos y sea de fácil transporte para todos los miembros del hogar. Además, aconseja revisar periódicamente los insumos y asegurarse de que todos conozcan su ubicación.

La entidad sugiere también preparar una caja de reserva, destinada a ser utilizada entre el segundo y cuarto día de una emergencia. Esta caja debe almacenarse en un lugar seco y fresco.

Las autoridades destacan que la prevención y la cultura de preparación son aspectos centrales para mitigar los efectos de los sismos. Aunque no es posible predecir el momento exacto de un movimiento telúrico, fortalecer las medidas de autoprotección y educación puede reducir los riesgos y las consecuencias de estos eventos naturales.