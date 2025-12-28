Cristiano Ronaldo fue premiado con el Globe Soccer Award y prometió llegar a los 1,000 goles”

Cristiano Ronaldo fue reconocido en Dubái con el Globe Soccer Award 2025 al Mejor Jugador de Medio Oriente, gracias a su impacto goleador con el Al-Nassr en este año, y aprovechó el escenario para mandar un mensaje al mundo del futbol sobre su gran objetivo de llegar a los 1,000 goles oficiales en su carrera. Sólo le faltan 44.

“Amo jugar futbol, ganar trofeos y marcar goles. Ustedes saben cuál es mi meta, quiero seguir ganando trofeos y alcanzar el número de goles que ustedes saben. Llegaré a los 1,000 goles seguro, si no tengo lesiones”, expresó el astro portugués durante la ceremonia, donde dejó claro que su ambición sigue intacta, incluso cuando está a punto de cumplir 41 años.

El premio reconoció su rendimiento y liderazgo en la Saudi Pro League, donde se ha convertido en el rostro del futbol de Medio Oriente desde su llegada al Al-Nassr. Ronaldo superó en la votación a figuras como Karim Benzema, Riyad Mahrez y Salem Al-Dawsari, y se consolidó como el futbolista más influyente de la región en el último año.

Visiblemente emocionado, el atacante luso también agradeció a los organizadores y a su familia por el respaldo constante. “Gracias a Globe Soccer por este increíble premio. Es un gran placer para mí ver a grandes jugadores, presidentes y agentes. Es una gran noche. Esta gala es una de mis favoritas porque veo a gente hermosa, en específico, mi esposa que siempre está para apoyarme, dijo el cinco veces ganador del Balón de Oro.

El reconocimiento llegó apenas un día después de otra noche goleadora. Cristiano marcó doblete con el Al-Nassr ante el Al-Okhdood en la Liga Árabe, actuación con la que alcanzó los 956 goles totales en su carrera profesional, entre clubes y selección. La cifra lo deja a sólo 44 tantos de la barrera mítica de los mil, un registro que ningún futbolista ha logrado de manera oficial.