Casos y Cosas de Chollywood

Por: Ketty Cabrera

Faltan cinco pa´ las doce… Este año que nos deja tuvo de todo en el mundo del espectáculo y Chollywood: escándalos de infidelidades, romances fallidos y algunos que se consolidaron llegando al altar contra todo pronóstico. Veamos.

Maju Mantilla acusada de infiel

La noticia que causó un terremoto en el mundo de Chollywood sin duda fue la acusación de infidelidad de Gustavo Salcedo contra su esposa, la exreina de belleza y exconductora del matutino ‘Arriba mi gente’, Maju Mantilla. El padre de sus hijos la señaló de haber tenido un romance con su productor Christian Rodríguez, a quien en un momento de ira lo atacó y le rompió la cabeza frente a su pareja e hijo. La conductora fue atacada e insultada en las redes sociales obligándola a dejar el programa de Latina Televisión y perder contratos con algunas marcas. Sin embargo, poco a poco está retomando sus actividades y se anuncia su divorcio de Salcedo.

Christian Cueva y Pamela Franco

Este 2025 también tuvo como uno de sus principales protagonistas al futbolista Christian Cueva, quien brilló más fuera de las canchas por su romance extramatrimonial con la cumbiambera Pamela Franco y sus peleas mediáticas con la madre de sus tres hijos, Pamela López. El ex engreído de Ricardo Gareca se encuentra en el peor momento de su carrera futbolística y causó gran indignación en el público cuando hizo comentarios de doble sentido sobre Franco («la que respira bajo el agua») en un live. Y para cerrar con broche de oro, Cueva se autodenominó el «Marc Anthony de la cumbia» al presentar una canción con su pareja, buscando una faceta artística causando que sus fans del fútbol le dieran la espalda.

Christian Domínguez y Karla Tarazona

Otro de las parejas escandalosas del año fue la conformada por el cumbiambero Christian Domínguez y Karla Tarazona, quien le perdonó las infidelidades al cantante y retomó su relación con anuncios de boda y planes familiares. ¿Le creemos? Sin embargo, la historia de reconciliación se vio empañada con los conflictos entre padre e hija mayor. La joven demostró que no pasa para nada a la Tarazona y por primera vez confesó desde sus redes sociales que fue una de las principales afectadas por los ampayes de su popular padre en su época escolar.

El matrimonio de Alejandra Baigorria

2025, sin duda, fue el mejor para la Alejandra Baigorria, quien por fin cumplió su sueño de casarse con su pareja Said Palao. Un evento muy mediático y esperado, en abril, aunque recibió algunas críticas por su escotado vestido novia y las imágenes de su hermana menor golpeando a su madre. En la fiesta también se desencadenó otro escándalo cuando Mario Irivarren se reencontró con su expareja, Vania Bludau, y provocó el rompimiento de su relación con Onelia Molina. Este hecho provocó el distanciamiento entre la Baigorria y Mario.

Foquita Farfán nuevamente enamorado

Este fue el año del exfutbolista Jefferson Farfán, quien demostró que fuera de las canchas también hace buenos goles, en este caso como entrevistador en su programa ‘Enfocados’, su canal del YouTube ‘Satelite +’ y, además, encontró el amor nuevamente.

La cumbiambera Xiomi Kanashiro le robó el corazón y hasta dicen que hay planes de boda, aunque su romance se vio empañado por su ex y madre de su última hija, Darinka Ramírez, que lo acusó de ser mal padre.

«Orejita» Flores finaliza su historia de amor

Otra de las noticias que sorprendieron este año fue el final del matrimonio del futbolista Edison Flores y Ana Siucho, quienes en junio de 2025 anunciaron que estaban separados desde hacía meses, generando revuelo mediático y emocional, y marcando un quiebre en la pareja.

El regreso de Gisela

El año cierra con el comentado retorno de la señito Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión y la despedida de su hija Ethel Pozo del matutino ‘América Hoy’ de América TV. Aunque todos esperaban que la engreída de la rubia se vaya con todo su equipo parece que al final estos (Janet yEdson) decidieron quedarse en el canal de Santa Beatriz.

¿La televisión en jaque?

Sin embargo, el golpe más fuerte fue en el mundo televisivo. En estos doce meses la llamada ‘caja boba’ se vio desplazada por los programas del streaming que cierra con el anunció de nuevos canales virtuales como el del exfutbolista Jefferson Farfán, el ex chico reality Nicola Porcella y María Pía Copello, que decidieron enfrentar con todas sus armas a espacios digitales consolidados como la Roro Network y Todo Good.