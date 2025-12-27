“Veinte años de extorsión: el juez que puede acabar con la red criminal del Mercado de Frutas»

Willy Cuadros, administrador del mercado, es denunciado por la Fiscalía por los delitos de extorsión y banda criminal. En su gestión habría amasado más de 147 millones de soles con paradero desconocido.

-Dra. Lévano ¿Cómo ha sido el camino judicial en el caso seguido contra Willy Cuadros?

-No fue fácil. Después de una larga investigación del Ministerio Público, primero archivaron el caso y nosotros presentamos un recurso de queja ante la Fiscalía Superior porque no se había considerado argumentos importantes de la Fiscalía a cargo del caso y todo con un fundamento gracioso que no se ajustaba a la legalidad. La Fiscalía Superior declaró fundado nuestro reclamo y deciden que se abra la investigación contra Willy Cuadros y un grupo de personas por los delitos de extorsión y banda criminal. El caso regresa al juzgado y cuando lo ve otro fiscal, éste consigna el delito de extorsión más no el de banda criminal y así el segundo fiscal que ve el caso acusa al señor Cuadros. De ahí paso al juzgado y el juez opinó que el delito no solo es de extorsión si no también el de banda criminal. Es así que el juez reformula su acusación y acusa a Willy Cuadros y su grupo por extorsión y banda criminal.

-¿Ustedes saben cuál es el monto administrado por el señor Willy Cuadros durante su gestión y dónde está ese dinero?

– Según un perito, Cuadros Bonilla ha obtenido unos 147 millones de soles que no se sabe dónde están. En que banco o a nombre de quien. Es por todo esto que un grupo de comerciantes también lo ha denunciado por lavado de activos.

-¿En que se fundamenta la acusación de la Fiscalía?

-En una serie de hechos que se comprobaron. El Sr. Cuadros obtenía otros ingresos por cobrar a los camiones fuera del mercado, pero esa no era su función, era función de la Municipalidad de La Victoria. Mandaba a su gente para que cobre a los camioneros y comerciantes y si no pagaban trataban de romperle el vidrio o amenazaban a los choferes. Los comerciantes o transportistas pagaban 20, 40 o 50 soles por camión y al mercado llegaban cientos de camiones diarios y ese dinero no ingresaban a las arcas del mercado y si ingresaba nunca rindió cuentas el Sr. Cuadros. El juez y la fiscalía comprobaron que lo que te menciono era cierto.

–Entonces Willy Cuadros habría actuado en banda.

–Los señores que llegaban en camiones eran comerciantes y transportistas que traían sus productos de diferentes partes del país y eran extorsionados de esa manera. Banda criminal es porque el Sr. Willy Cuadros no actuaba solo, si bien él no salía a cobrar, no salía a golpear, a romper vidrios, desde donde estaba manejaba todo. Había dos mujeres que eran su brazo derecho, había cobradores, había todo un grupo de personas que se dedicaban a hacer estos trabajos ilícitos. A todo esto, hay que añadir que Willy Cuadros no rinde cuentas a sus asociados hace más de veinte años.

–Cuadros también fue incluido en la investigación por el caso de Los Intocables Ediles.

-Así es. Él decía que eran los trabajadores de la Municipalidad de La Victoria los que cobraban a los comerciantes, pero el recibo salía con el nombre del Mercado de Frutas. Confío en que el día 30 de diciembre habrá una sentencia de acuerdo a ley.

-¿Qué representa este caso que puede llegar a su fin este martes?

-Yo tomé este caso cuando estaba en la investigación de la Fiscalía, pero confío en que este resultado es producto de proceso justo y real. Yo considero que, como el juez ha visto por incluir otro delito más, la pena puede ser más de quince años.

-De ser condenado Willy Cuadros y su grupo ¿Quién asume?, ¿Quién administra el mercado? -Debo decir que esta Comisión Transitoria de Administración (CTA) en la que está Willy Cuadros está denunciada, todas estas personas serán sentenciadas, tal vez no en la misma magnitud que el administrador Willy Cuadros, ya que es el cabecilla de la banda criminal. A su pregunta, entraría una nueva junta directiva que tengo entendido ya fue elegida por los comerciantes, pero que, como se esperaba, Cuadros la ignoró por completo