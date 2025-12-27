PAE avanza en proceso de compras y fortalece alianza con padres de familia

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) precisó que el proceso de compras para el año 2026 continua de acuerdo con el cronograma establecido, el mismo que concluirá el próximo 19 de enero.

De manera paralela y con el propósito de fortalecer la participación de los padres de familia, se instalarán mesas técnicas para recibir sus aportes y recomendaciones.

Debido a ello, este lunes 29 de diciembre se instalarán las mesas técnicas con las Asociaciones de Padres de Familia, para promover la educación alimentaria entre los más de 4 millones de niños de las escuelas públicas de todas las regiones del país.

Asi lo anunció la directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar (PAE), Saby Mauricio, quien participó de una reunión de coordinación con el presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú (Coordinapafas), Edgar Trejo.

En la cita, en la que además participó el viceministro de Prestaciones Sociales, Fidel Pintado, así como el jefe del Gabinete Ministerial, Bruno Novoa, se explicó que este espacio de diálogo contribuirá para fortalecer la figura de los padres y madres de familia como aliados en la educación alimentaria en todo el país.

“Desde el Midis, bajo el liderazgo de nuestra ministra Lesly Shica, estamos comprometidos con garantizar el abastecimiento de los alimentos a los escolares que reciben este servicio en todo el país, desde el primer día del año escolar 2026”, subrayó Saby Mauricio tras señalar que el Midis viene informando paso a paso los avances del nuevo proceso de compras del PAE cumpliendo con la transparencia y ajustado al marco legal correspondiente.