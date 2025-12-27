Nigeria ganó a Túnez 3-2 y pasó a octavos de final de la Copa Africana de Naciones

En un atractivo cotejo por la segunda jornada del Grupo “C” de la Copa Africana de Naciones, desarrollado en el Complexe sportif de Fès-Marruecos, la Selección de Nigeria derrotó por 3-2 a Túnez y accedió a la siguiente etapa del certamen, es decir a los octavos de final. Las ‘Súper Águilas’ habían ganado en el debut a Tanzania por 2-1, mientras Túnez habían derrotado a Uganda por 3-1.

Los nigerianos mostraron su potencial ofensivo y antes de los 70’ de juego, anotaron por medio de Osimhen (43′), Ndidi (49′) y Lookman (66′). Sin embargo, las ‘Águilas de Cartago’ descontaron por medio de Montassar Talbi (73′) y un penal anotado por Ali Abdi (86′) y le pusieron emoción al juego.

En el otro compromiso de la serie, Uganda y Tanzania empataron 1-1, quedando relegados al fondo con solo una unidad. En la jornada final, Nigeria tendrá como rival a Uganda con el objetivo de terminar con puntaje perfecto, mientras Túnez buscará sellar su pase a octavos sumando ante Tanzania.