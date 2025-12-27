Ministerio del Interior convoca a directivos de la «U» y Alianza Lima para buscar solución de fechas de sus presentaciones

El Ministerio del Interior se pronunció respecto a la realización de los partidos de presentación de Universitario y Alianza Lima, ambos programados inicialmente para el sábado 24 de enero, frente a la Universidad de Chile y el Inter Miami respectivamente.

A continuación, el comunicado oficial.

El Ministerio del Interior informa que ha recibido las solicitudes presentadas por el Club Universitario de Deportes y el Club Alianza Lima para la realización de los encuentros deportivos programados para el 24 de enero de 2026, correspondientes a los eventos Universitario de Deportes vs. Universidad de Chile (Noche Crema) y Alianza Lima vs. Inter Miami CF (Noche Blanquiazul).

En el marco de sus competencias y con el objetivo de garantizar el desarrollo de espectáculos deportivos seguros y ordenados, en beneficio de la ciudadanía, el Ministerio del Interior considera necesario que ambos clubes evalúen de manera conjunta alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos.

Con ese propósito, se ha convocado a los representantes de ambos clubes a una reunión de coordinación el lunes 29 de diciembre, a las 5:00 p. m., a fin de que puedan presentar una propuesta concertada que permita una evaluación integral de las condiciones de seguridad y orden público.

El Ministerio del Interior reafirma su disposición al diálogo y a la coordinación institucional, y recuerda que el otorgamiento de las garantías inherentes al orden público se realiza conforme a la normativa vigente, priorizando siempre la protección de los asistentes, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de los eventos deportivos.