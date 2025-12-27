Home ACTUALIDAD Minedu fortalece la educación en zonas de frontera en beneficio de más...

Minedu fortalece la educación en zonas de frontera en beneficio de más de 476 mil estudiantes

✓ El objetivo es garantizar los aprendizajes en territorios donde el 71 % de los escolares pertenecen a pueblos originarios


✓ Plan de Atención Educativa a las Zonas de Frontera se desarrolla en coordinación con 9 direcciones regionales


Con el fin de llegar a la población de las zonas de frontera, el Ministerio de Educación (Minedu) invirtió este año más de 60 millones de soles para atender a 476 382 estudiantes y 32 742 docentes de 9 regiones y garantizar el acceso, la continuidad y mejora de los aprendizajes en territorios donde el 71 % de los escolares pertenecen a pueblos indígenas u originarios.


El Plan de Atención Educativa a las Zonas de Frontera se desarrolla en coordinación con 9 direcciones regionales de Educación, 31 unidades de gestión educativa local, 113 municipalidades y 53 tambos que abarcan 85 distritos de frontera, de los cuales 23 son catalogados como Áreas Críticas de Frontera debido a su alto nivel de vulnerabilidad.


El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el Minedu continuará esta ruta de trabajo en los territorios de frontera para que todos nuestros niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad.


Como parte del fomento a la innovación, el Minedu invirtió S/2 814 287 para la implementación de 4 aulas de innovación pedagógica que acogieron a 5955 estudiantes en 9 regiones, mientras que 52 instituciones educativas de zonas de frontera recibieron financiamiento y asistencia técnica para ejecutar proyectos de innovación con un impacto directo en 8985 estudiantes y 463 docentes.


Además, 8420 docentes aprobaron acciones formativas impulsadas por el Minedu, 2470 actores educativos tuvieron acceso a tecnologías digitales y el Programa de Alfabetización atendió a 1097 estudiantes en regiones de frontera.


En lo que se refiere a infraestructura, se transfirieron S/28 073 601 para el mantenimiento de 4703 locales educativos y S/32 390 280 para la construcción y mejoramiento de 6 servicios educativos. Asimismo, se mejoró la habitabilidad de 9 residencias estudiantiles y se instalaron 23 aulas prefabricadas en Madre de Dios y Puno.

