Más de 476 mil estudiantes se benefician con el fortalecimiento de la educación en zonas de frontera

Más de 476 mil estudiantes se benefician con el fortalecimiento de la...

Con el fin de llegar a la población de las zonas de frontera, el Ministerio de Educación (Minedu) invirtió este año más de 60 millones de soles para atender a 476 382 estudiantes y 32 742 docentes de 9 regiones y garantizar el acceso, la continuidad y mejora de los aprendizajes en territorios donde el 71 % de los escolares pertenecen a pueblos indígenas u originarios.

El Plan de Atención Educativa a las Zonas de Frontera se desarrolla en coordinación con 9 direcciones regionales de Educación, 31 unidades de gestión educativa local, 113 municipalidades y 53 tambos que abarcan 85 distritos de frontera, de los cuales 23 son catalogados como Áreas Críticas de Frontera debido a su alto nivel de vulnerabilidad.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el Minedu continuará esta ruta de trabajo en los territorios de frontera para que todos nuestros niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad.

Como parte del fomento a la innovación, el Minedu invirtió S/2 814 287 para la implementación de 4 aulas de innovación pedagógica que acogieron a 5955 estudiantes en 9 regiones, mientras que 52 instituciones educativas de zonas de frontera recibieron financiamiento y asistencia técnica para ejecutar proyectos de innovación con un impacto directo en 8985 estudiantes y 463 docentes.

De otro lado, este año, el Minedu distribuyó oportunamente el 73.9 % de los materiales educativos a las UGEL de zonas de frontera, lo que representa un incremento del 6 % respecto de 2024, y entregó 34 000 kits de materiales fungibles a estudiantes.

Además, 8420 docentes aprobaron acciones formativas impulsadas por el Minedu, 2470 actores educativos tuvieron acceso a tecnologías digitales y el Programa de Alfabetización atendió a 1097 estudiantes en regiones de frontera.

En lo que se refiere a infraestructura, se transfirieron S/28 073 601 para el mantenimiento de 4703 locales educativos y S/32 390 280 para la construcción y mejoramiento de 6 servicios educativos. Asimismo, se mejoró la habitabilidad de 9 residencias estudiantiles y se instalaron 23 aulas prefabricadas en Madre de Dios y Puno.

En ese marco, el Minedu continuará desplegando acciones en las regiones de frontera, fortaleciendo la articulación territorial y adecuando sus intervenciones a las realidades locales, para garantizar que una educación de calidad llegue a todos los estudiantes, sin importar su ubicación.