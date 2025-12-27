Juventus derrotó a Pisa 2-0 y se acerca a los líderes de la Serie «A» del Calcio Italiano

En el inicio de la fecha 17 de la Serie “A” del Calcio Italiano, la Juventus de Turín, obtuvo un valioso triunfo en su visita al Pisa imponiéndose 2-0, resultado que le permite trepar al tercer lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos, a dos del líder Inter (35) y uno del AC Milán (32) que jugarán hoy domingo frente al Atalanta y Hellas Verona.
Tras un primer tiempo muy cerrado, en el complemento los de la “Vecchia Signora” lograron hacer la diferencia, gracias a las anotaciones marcadas por Arturo Calabresi a los 73’ de autogol, y el turco Kenan Yildiz a los 92’. Es su tercer triunfo consecutivo que logra bajo la batuta del técnico Luciano Spaletti.
Otros Resultados: Lecce 0 Como 3; Torino 1 Cagliari 2; Udinese 1 Lazio 1; Parma 1 Fiorentina 0. Partidos del Domingo: AC. Milán-Hellas Verona; Cremonese-Napoles; Bolonia-Sassuolo; Atalanta-Inter de Milán. Principales Posiciones: Inter de Milán 35: A.C. Milán 34; Juventus 33; Nápoles 31; Roma 30; Como 27; Bolonia 25; Lazio 24; Atalanta 22.