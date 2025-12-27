FPV declaró fundado reclamo de Universitario y ganó clásico a Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Se conoció hoy sábado antes que se jugara la décima fecha de la Liga Peruana de Vóley, que finalmente Universitario de Deportes se quedó con el clásico disputado la semana pasada ante Alianza Lima, luego de que el Comité de Apelaciones de la FPV declaró fundado el reclamo de las cremas.

Si bien Alianza se quedó con el encuentro con un marcador de 3-0 con parciales 25-23, 25-17 y 25-15, finalmente tras lo decidido por el Comité de Apelaciones de la FPV, es ahora el cuadro merengue quien se queda con una victoria de 3-0 en el marcador con parciales (25-0, 25-0, 25-0).

Según señala la resolución «se declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario de Deportes tras determinarse que la alineación de cuatro jugadoras extranjeras por parte de Alianza Lima constituye una infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento de la FPV».

Además, se modificó el «resultado del encuentro y otorgó la victoria al club Universitario de Deportes con marcador oficial 3-0 (25-0, 25-0, 25-0). Con esto, también se apuntó que se debe «registrar el resultado en la tabla oficial del torneo y actualizar las estadísticas correspondientes».