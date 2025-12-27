Delantero español-senegalés Sekou Gassama es nuevo jugador de Universitario de Deportes

El club Universitario de Deportes mediante sus redes, anunció de manera oficial la contratación del delantero español-senegalés Sekou Gassama, quien llega como refuerzo para la próxima temporada. «LISTO PARA DEJAR HUELLA», publicó el club crema junto a imágenes del futbolista de 30 años, quien reforzará al equipo que será dirigido por Javier Rabanal.

Gassama estuvo en el CD Eldense, de la tercera división española, entre febrero y julio de este año, en los últimos meses estuvo sin equipo. Antes de eso, jugó también en el Real Valladolid, Racing, Málaga y Fuenlabrada, entre otros, en el fútbol español.

Este es el segundo refuerzo que anuncia Universitario de cara al próximo año 2026, pues hace unos días se confirmó el fichaje del argentino Caín Fara probeviente del Atlanta, además de la llegada del técnico español Javier Rabanal.