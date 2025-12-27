Corte Superior de Lima obtiene certificación Internacional ISO 9001: 2015

Tras exitosa auditoría de calidad por más de dos años

En un hito histórico para la modernización de la administración de justicia, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI) recibió el resultado favorable de la auditoría de certificación bajo la norma internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.

El anuncio fue realizado por el auditor líder del organismo certificador NQA Latam S.A.C. durante una reunión virtual de cierre presidida por la máxima autoridad de la institución, Dra Miluska Cano López, donde se comunicó la recomendación formal para la emisión del certificado a nombre de la entidad.

Este logro representa la culminación exitosa de un proceso integral de implementación que se extendió por más de dos años.

Durante este periodo, la CSJLI realizó un trabajo exhaustivo de documentación y estandarización de los procesos misionales de la 3° Sala Superior Civil, liderada por la Dra. Rocío Romero Zumaeta, así como de diversas dependencias administrativas, incluyendo las coordinaciones de Informática, Logística, Recursos Humanos, Infraestructura, Mesa de Partes y el Servicio de Notificaciones de la sede Basadre.

La obtención de este estándar internacional implica la optimización de los procesos estratégicos, supervisados por la coordinación de racionalización, sino también un firme compromiso con la capacitación del personal y el establecimiento de indicadores objetivos de desempeño.

Con la implementación de este Sistema de Gestión de la Calidad, la institución garantiza una operatividad robusta orientada a la mejora continua, lo que se traduce en beneficios directos para los magistrados, el personal jurisdiccional y, fundamentalmente, para la ciudadanía.

El impacto de esta certificación se reflejará en una mayor eficiencia operativa, la reducción de los tiempos de atención, una transparencia superior en los procedimientos y un incremento significativo en la satisfacción del usuario que accede a los servicios de justicia.

Al alinearse con la norma ISO 9001:2015, la CSJL adopta principios globales de liderazgo, enfoque a procesos y toma de decisiones basada en evidencia, consolidándose como una institución pública moderna y eficiente al servicio del país.

Damos un paso gigante hacia la excelencia. Tras una rigurosa auditoría, nuestra institución ha sido certificada internacionalmente por su Sistema de Gestión de la Calidad.