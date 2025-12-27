Congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años

El parlamentario, economista de profesión y legislador desde 2021, falleció este viernes 26 de diciembre. Anderson representaba a la circunscripción de Lima.

Este viernes 26 de diciembre falleció el congresista Carlos Anderson Ramírez, el legislador de 65 años fue economista y político, y las causas de su deceso aún no han sido reveladas.Carlos Anderson nació el 13 de junio de 1960, estudió economía en la Universidad del Pacífico y logró una maestría en la Universidad de Londres, sumado a estudios avanzados en London School of Economics y Harvard.

A través de una publicación en X, el Congreso de la República expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del legislador Carlos Anderson Ramírez.“Estaba delicado de salud. Estaba con licencia médica y desgraciadamente ha fallecido”, dijo a Canal N el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Tras el fallecimiento del congresista Carlos Anderson Ramírez, asumirá su curul Judith Laura Rojas, su accesitaria.A las muestras de condolencias se sumaron también el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien recordó que Anderson era “un buen amigo”; así como el Ministerio del Interior.

Impulsor de la ley que declaró a Eten como «Ciudad Eucarística del Perú»

Carlos Anderson fue designado en el 2013 como presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), durante el gobierno de Ollanta Humala. Luego de dos años en el puesto, renunció en el 2015.

El legislador será recordado por su destacada labor parlamentaria y, de manera especial, por su compromiso con la fe y la identidad cultural del norte peruano al ser el principal promotor de la Ley 32337.

Gracias al impulso decidido del congresista Anderson, el Congreso aprobó en 2024 el proyecto de ley que declara a la ciudad de Eten (Chiclayo) como «Ciudad Eucarística del Perú». Esta iniciativa, promulgada en el diario oficial El Peruano el pasado 17 de mayo de 2025, busca potenciar el turismo religioso y reconocer la relevancia histórica del Milagro Eucarístico de 1649, cuando se produjo la aparición del Niño Jesús en una hostia consagrada.



La norma no solo consolida a Eten como un destino de fe y devoción a nivel internacional, sino que establece un marco para el desarrollo económico y cultural de la región Lambayeque.

El éxito de esta ley fue el resultado de un esfuerzo coordinado y cercano entre el legislador y la sociedad civil. El congresista Anderson trabajó estrechamente con el grupo católico Milagro Eucarístico Perú 1649, a cuyos representantes recibió personalmente en el Palacio Legislativo para recoger sus inquietudes y fortalecer el sustento de la propuesta.



«El congresista Anderson fue un hombre que supo escuchar el sentir de los fieles y entendió la importancia de proteger nuestra herencia espiritual», señalaron representantes del grupo.

Ante esta irreparable pérdida, los integrantes del grupo Milagro Eucarístico Perú 1649 expresan su más profundo pesar y elevan sus oraciones por el eterno descanso de su alma. Se unen al duelo que embarga a su familia y amigos, agradeciendo el compromiso que el parlamentario mostró hasta sus últimos días con la causa de la fe en el Perú.