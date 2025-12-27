Arsenal firme en la punta de la Premier League tras ganarle en casa al Brighton 2-1

Arsenal superó por 2-1 al Brighton en partido correspondiente a la décima octava fecha de la Premier League, y se consolidó como líder del torneo inglés. Los “gunners” dirigidos por el español Mikel Arteta, volvió a mostrar solidez y eficacia en el Emirates Stadium.

Los goles del elenco londinense, fueron convertidos por Martin Ødegaard a los 14’ y Georginio Rutter, de autogol, a los 52’. El descuento para Brighton llegó a los 64’ por intermedio del paraguayo Diego Gómez.

Con este resultado, Arsenal alcanzó su quinto triunfo consecutivo en la Premier League, mientras que el conjunto blanquiazul acumuló su quinto partido sin conocer la victoria en el torneo. Los ‘Gunners’ sumaron 42 puntos y le sacaron dos unidades de ventaja al Manchester City, que venció 2-1 a Nottingham Forest en la misma jornada.

La sorpresa de la fecha, fue el triunfo de visitante a cargo del Aston Villa sobre el Chelsea 2-1 en Stamford Bridge. Abrió el marcador para los “Blues” el brasileño Joao Pedro a los 37’, pero en el complemento los “villanos” lo dieron vuelta con tantos de Watkins a los 63’ y 84’, marcando un doblete.

Otros Resultados: Nottingham Forest 1 Manchester City 2; Burnley 0 Everton 0; Brentford 4 Bournemouth 1; Liverpool 2 Wolves 1; West Ham 0 Fulham 1. Partidos del Domingo: Crystal Palace-Tottenham; Sunderland-Leeds United. Principales Posiciones: Arsenal 42; Manchester City 40; Aston Villa 39; Liverpool 32; Chelsea 29; Manchester United 29; Sunderland 27; Brentford 26; Crystal Palace 26; Fulham 26.