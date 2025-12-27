Alerta: millones de escolares podrían quedarse sin alimentos el próximo año

Menores de 18 regiones del país son los más vulnerables

Las cifras son alarmantes y revelan una grave falla de planificación estatal. Todo indica que la convocatoria pública del proceso de contratación 2026 del Programa de Alimentación Escolar (PAE), adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se encamina al fracaso, poniendo en riesgo la provisión de alimentos para millones de escolares en el país.

De acuerdo con un reporte del Instituto del Buen Gobierno e Integridad, en 18 regiones no se presentó ninguna propuesta, mientras que, de 116 convocatorias lanzadas en 25 regiones, solo 13 han sido adjudicadas, lo que representa apenas el 11 % del total. Estas cifras evidencian un escenario crítico que no puede atribuirse a la falta de proveedores, sino a reglas de juego deficientemente diseñadas.

Previsión de alimentos

A inicios de este mes, el Midis anunció un nuevo mecanismo que —según lo comunicado— garantizaría la provisión de alimentos nutritivos, seguros y de calidad para más de 4.2 millones de estudiantes de escuelas públicas. Sin embargo, la realidad contradice ese optimismo. Hasta el 24 de diciembre, la plataforma oficial del proceso (https://procesodecompras2026.pae.gob.pe) mostraba que solo la región La Libertad logró adjudicar el 100 % de los ítems, mientras que en todas las demás regiones los procesos los ítems quedaron mayoritariamente en desierto.

Especialistas en contratación pública y en la modalidad de “alimentos para preparar” advierten que el problema de fondo radica en exigencias técnicas, económicas y procedimentales impuestas por el PAE y el Midis que no se condicen con la realidad del mercado. Entre ellas, destaca la obligación de recertificar todos los lotes de alimentos, pese a que estos ya cuentan con certificaciones vigentes emitidas por los propios fabricantes, lo que incrementa innecesariamente los plazos, haciendo inviable que se cumplan los plazos contractuales y ahuyenta a los posibles postulantes.

Estas exigencias, sumadas a la obligación de entregar volúmenes exagerados en ciertos productos que no podrán ser atendidos por la oferta actual, han elevado de manera significativa el riesgo operativo y financiero para las empresas postulantes, desincentivando su participación.

Los más vulnerables

La situación es particularmente preocupante porque la deficiente planificación del PAE y el Midis no solo compromete la eficiencia del proceso de contratación, sino que pone en serio peligro la alimentación de los niños y niñas más vulnerables del país. De no corregirse de manera urgente las reglas del proceso, el inicio del año escolar 2026 podría encontrar a millones de estudiantes sin el servicio de alimentación que el Estado está obligado a garantizar.