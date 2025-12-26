Uruguayo Pablo Bengoechea es el nuevo técnico de Comerciantes FC de la Liga 2

Comerciantes FC de Loreto, dio la sorpresa para la próxima temporada de la Liga 2 y anunció oficialmente la llegada del uruguayo Pablo Bengoechea como su nuevo entrenador para pelear por el ascenso el año 2026.

El técnico uruguayo llega luego de ser director deportivo del Atlético Peñarol de su país, cargo que ocupó desde fines del 2020 hasta el 2023. Como entrenador, su última experiencia fue justamente en el fútbol peruano. Estuvo en Alianza Lima en su segunda etapa desde mediados de 2019 hasta marzo del 2020.

También dirigió a Peñarol el 2015 y tuvo un breve paso por la selección peruana desde marzo hasta diciembre del 2014. Previamente, su nombre sonó fuerte para conducir las riendas de Sport Boys del Callao, pero finalmente no progresó la idea.

De esta forma, Comerciantes FC ya tiene nuevo entrenador para la temporada 2026 de la Liga 2. Este año, el conjunto verdiblanco llegó a cuartos de final del torneo de ascenso, no logrando avanzar más en la competencia.