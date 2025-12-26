Universitario informó que ya se vendieron más de 45 mil entradas para la «Noche Crema»

Universitario informó que ya se vendieron más de 45 mil entradas para...

Mediante las redes sociales del club, Universitario de Deportes informó que ya se han vendido más de 45 mil entradas para la Noche Crema 2026, la cual se realizará el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. “Se va armando la fiesta. Ya son más de 45 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para la Noche Crema. ¡Que las tribunas del Estadio Monumental sean una fiesta!”, señaló el cuadro crema en redes sociales.

Según informó el club, ya se han agotado las tribunas Norte y Sur para este cotejo.

Sin embargo, aún continúan a la venta los sectores de Oriente, Occidente Central y Occidente Lateral, así como Palco Monumental y Experiencia Crema, cuyos precios son los siguientes: