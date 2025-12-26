¡Milagro de Navidad! Médicos del Minsa salvan la vida de un bebé de 26 semanas de edad gestacional con tumor pulmonar





La madre agradeció a los especialistas del Hospital Dos de Mayo por esta hazaña y calificó la intervención como un gran regalo de Navidad al haber salvado la vida de su bebé

Médicos del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) lograron salvar la vida de un bebé aún por nacer, de 26 semanas de edad gestacional, tras realizarle una innovadora cirugía fetal con láser para extirpar un tumor en el pulmón izquierdo. Se trató de una intervención de alta complejidad, ya que los especialistas intervinieron directamente dentro del tórax del feto.

El caso fue diagnosticado durante la ecografía morfológico realizada a la gestante Valerie Ochoa Vargas (22), quien lleva su control de embarazo en este centro hospitalario. Tras la evaluación especializada, se confirmó la gravedad del diagnóstico: hidrops fetal como consecuencia de un tumor en el pulmón llamado secuestro broncopulmonar, explicó el Dr. Rubén Huaraz Zuloaga, jefe de la Unidad de Cirugía Fetal, quien realizó la cirugía.

“Este caso se trata de una gestante de 26 semanas cuyo feto presentaba un tumor de gran tamaño en el pulmón izquierdo, asociado a hidrops fetal. Además, cursaba con hidrotórax, lo que provocó el desplazamiento del mediastino hacia la derecha y la compresión de los pulmones, impidiendo su desarrollo normal. De no haberse intervenido oportunamente, el desenlace hubiera sido la muerte fetal intrauterina”, detalló el especialista.

Para la cirugía, se aplicó anestesia al feto mediante una aguja de 22 gauge en el muslo, con el fin de evitar dolor durante el procedimiento. Posteriormente, se ingresó a través del abdomen de la gestante con una aguja-trócar de 18 gauge hasta llegar al útero y, finalmente, al tórax del feto, donde se localizaba el tumor. La intervención se realizó sin complicaciones y tanto la madre como el bebé evolucionan favorablemente.

“Ingresamos por el tórax del feto hasta llegar al tumor pulmonar identificando el vaso nutricio que alimenta a este tumor y con una sonda muy delgada realizamos la ablación láser”, precisó el Dr. Huaraz Zuloaga.



Además, indicó que la cirugía fetal es de altísimo riesgo, ya que se trabaja directamente dentro del tórax del feto y cualquier imprecisión puede comprometer estructuras vitales. Afortunadamente, el procedimiento fue exitoso: logramos reducir el tamaño del tumor a una tercera parte, el hidrops desapareció y los pulmones del feto recuperaron su desarrollo normal.

Por su parte, el director general de nosocomio, Víctor Gonzales, destacó esta hazaña médica y el compromiso del establecimiento de salud con la atención especializada de alta complejidad.

“Esta exitosa cirugía fetal demuestra que en el Hospital Nacional Dos de Mayo contamos con profesionales altamente capacitados y tecnología de primer nivel para realizar intervenciones que antes solo eran posibles en centros especializados del extranjero. Hoy estamos salvando vidas desde el vientre materno, reafirmando nuestro compromiso con la salud materno-fetal y con el fortalecimiento del sistema público de salud”, sostuvo.

REGALO DE NAVIDAD

“Estaba asustada y preocupada con el diagnóstico de mi bebé. Los médicos me brindaron una alternativa que permitía salvar su vida. Gracias a Dios y a los médicos, todo fue un éxito. Es un gran regalo de Navidad. Espero pronto tenerlo en mis brazos. Agradezco al hospital y a todo el equipo médico”, manifestó la paciente Valerie Ochoa.

El equipo médico estuvo liderado por el Dr. Rubén Huaraz Zuloaga, jefe de la Unidad de Cirugía Fetal, e integrado por la Dra. Sandra Mariñas, el Dr. Adrián Núñez, el Dr. Jorge Minchola y el Dr. Mario Cuevas, todos especialistas del staff del Hospital Nacional Dos de Mayo, Con ello, este establecimiento se consolida como el único hospital público del país que cuenta con un equipo médico de cirugía fetal plenamente capacitado para realizar intervenciones de esta complejidad.