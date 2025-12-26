Migraciones ejecutó más de 7100 operativos de verificación y fiscalización migratoria en todo el país en 2025

Con la finalidad de contribuir a la seguridad y al orden interno del país, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó 7161 operativos de verificación y fiscalización migratoria en todo el país de enero al 22 diciembre de 2025.

Estas acciones, que se realizan de forma constante a nivel nacional, tienen como propósito verificar el estatus migratorio de los extranjeros y aplicar sanciones administrativas como multas, salidas obligatorias u órdenes de expulsión, según sea el caso, por infringir la norma migratoria.

Como parte de los operativos, la policía le hizo el control de identidad a 114 099 extranjeros y Migraciones verificó su estatus migratorio. Las regiones donde se registraron el mayor porcentaje de intervenciones fueron Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa.

Tabletas y vehículos para verificación

En los operativos se verificó la identidad de los extranjeros haciendo un cruce de los documentos personales con la información que se almacena en la plataforma de Migraciones y de alertas nacionales e internacionales.

Así, gracias a las tabletas electrónicas se identificó que 8583 extranjeros intervenidos se encontraban en situación migratoria irregular y, por ello, fueron derivados a la PNP para las sanciones correspondientes.

En los casos donde se detectó a extranjeros con ingreso irregular al país, exceso de permanencia o alterando el orden público, se aplicó 3411 órdenes de expulsión a través del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), según la norma vigente.

Además, Migraciones dispuso el despliegue de vehículos, que permiten verificar el estatus migratorio e iniciar los procedimientos sancionadores in situ a los infractores intervenidos por la policía. Los migramóviles están equipados con módulos de trabajo, conexión a internet satelital y autonomía de suministro eléctrico, y actualmente se encuentran en las regiones de Arequipa, Lima y Tumbes.

Los operativos se ejecutan en coordinación con las diversas unidades de la PNP, Ministerio Público, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Además, de las municipalidades distritales y provinciales.